Seniai matyta buvusi Egidijaus Dragūno mylimoji pasirodė viešumoje: užbūrė elegancija

Į renginį atvykusi K. Kozlovaitė traukė dėmesį savo elegancija.
Kotryna vilkėjo ilgą baltą švarką, juodas aptemptas odines kelnes ir juodus aulinius batus. Rankoje laikė juodą rankinę, o ausyse buvo matyti ilgi, blizgūs auskarai.
Vakare netrūko žinomų veidų
Į vakaro šventę rinkosi ir kiti garsūs žmonės, atvyko: Andrius Užkalnis, nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė, verslininkė Daina Bosas su dukra Maria Randers, laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė, stilistė Milda Metlovaitė, dizaineris Robertas Kalinkinas, krepšininkas Darjušas Lavrinovičius su žmona Edita, taip pat Natalija Bunkė, Oksana Pikul ir Eglė Kernagytė.
Svečiai sveikinosi tarpusavyje, fotografavosi, aptarinėjo įvaizdžius ir mėgavosi išskirtine vakarėlio atmosfera.
Įspūdingai surežisuotas vakaras
Šventėje buvo sukurta kelių skirtingų nuotaikų erdvė, kuriose skambėjo gyva muzika ir vyko pasirodymai. Arfos virtuozės Aistės Baliunytės-Dailidienės kūriniai nukėlė į elegantišką, mistišką nuotaiką, koncertui vėliau pasirodė Sasha Song, o renginio kulminacija tapo Martyno Kavaliausko pasirodymas. Muzika, šviesos ir dekoracijos kūrė vientisą, jaukų ir kartu prabangų vakarą.
