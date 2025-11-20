 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Seniai matyta buvusi Egidijaus Dragūno mylimoji pasirodė viešumoje: užbūrė elegancija

2025-11-20 14:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 14:00

Antradienio vakarą Pirklių klube įvyko iškilmingas Saugirdo Vaitulionio surengtas rudens vakaras, kuris jau tapo kasmetine tradicija ir vienu laukiamiausių pramogų pasaulio renginių. Renginys subūrė daugiau nei šimtą žinomų svečių, o tarp jų pasirodė ir modelis, buvusi Egidijaus Dragūno-SEL sužadėtinė Kotryna Kozlovaitė. 

Kotryna Kozlovaitė ir Egidijus Dragūnas-SEL (Fotobankas)

Antradienio vakarą Pirklių klube įvyko iškilmingas Saugirdo Vaitulionio surengtas rudens vakaras, kuris jau tapo kasmetine tradicija ir vienu laukiamiausių pramogų pasaulio renginių. Renginys subūrė daugiau nei šimtą žinomų svečių, o tarp jų pasirodė ir modelis, buvusi Egidijaus Dragūno-SEL sužadėtinė Kotryna Kozlovaitė. 

1

Į renginį atvykusi K. Kozlovaitė traukė dėmesį savo elegancija.

Kotryna vilkėjo ilgą baltą švarką, juodas aptemptas odines kelnes ir juodus aulinius batus. Rankoje laikė juodą rankinę, o ausyse buvo matyti ilgi, blizgūs auskarai.

Vakare netrūko žinomų veidų

Į vakaro šventę rinkosi ir kiti garsūs žmonės, atvyko: Andrius Užkalnis, nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė, verslininkė Daina Bosas su dukra Maria Randers, laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė, stilistė Milda Metlovaitė, dizaineris Robertas Kalinkinas, krepšininkas Darjušas Lavrinovičius su žmona Edita, taip pat Natalija Bunkė, Oksana Pikul ir Eglė Kernagytė.

Svečiai sveikinosi tarpusavyje, fotografavosi, aptarinėjo įvaizdžius ir mėgavosi išskirtine vakarėlio atmosfera.

Įspūdingai surežisuotas vakaras

Šventėje buvo sukurta kelių skirtingų nuotaikų erdvė, kuriose skambėjo gyva muzika ir vyko pasirodymai. Arfos virtuozės Aistės Baliunytės-Dailidienės kūriniai nukėlė į elegantišką, mistišką nuotaiką, koncertui vėliau pasirodė Sasha Song, o renginio kulminacija tapo Martyno Kavaliausko pasirodymas. Muzika, šviesos ir dekoracijos kūrė vientisą, jaukų ir kartu prabangų vakarą.

