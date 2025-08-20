Paaiškėjo, kas laukia į Egidijaus Dragūno namų tvorą įsirėžusios moters

Kaip skelbia portalas „Delfi“, rugpjūčio 4 d. nutarta nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. 1 punktu.
Jis teigia, kad baudžiamasis procesas yra negalimas, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Prie Egidijaus Dragūno namų – tarnybų sujudimas(17 nuotr.)
Prie Egidijaus Dragūno namų – tarnybų sujudimas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Į tvorą įlėkė SEL gerbėja
Primename, kad tąkart į įvykio vietą atskubėjo ir policija, ir greitoji.
Iš automobilio išlipusi mergina sukėlė skandalą, ėmė daužyti svetimą turtą.
Ji buvo sulaikyta.
