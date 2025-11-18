Dainininkui Deividui Dubinovui-Deivizo – neeilinis iššūkis: „Turėjau unikalią progą patirti dar vieną pirmą kartą“

„Klaipėda – vienas tų ypatingų miestų, kurie neatsilieka nuo sostinės, ir miesto svečiams bei vietos gyventojams pasiūlo išskirtinių renginių, pritraukiančių vis daugiau lankytojų.
Pavyzdžiui, visą rudenį uostamiestyje vyksta Ispanijos kultūros dienos „Hola, Klaipėda!“, kurių metu galima pažinti Ispaniją iš arčiau.
Organizuojama daug renginių, susijusių su šios saulėtos šalies menu bei tradicijomis. Vieną tokių renginių – Baltijos šalių šokėjų koncertą „Colores del Flamenko“ – teko didelė garbė pravesti ir man“, – pasakoja žinomas vyras.
Toks renginys – pirmą kartą
Tokio pobūdžio renginį Deividas vedė pirmą kartą, o žinia, kad reikės kalbėti dviem kalbomis – ir pradžiugino, ir įpareigojo.
„Iš viso renginyje dalyvavo net 100 dalyvių, daugelis jų – iš kaimyninių Latvijos ir Estijos šalių, tad natūralu, kad renginį reikėjo vesti ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis
Džiaugiuosi, kad scenarijų gavau ne paskutinę minutę, tad turėjau laiko jį išsinagrinėti, pasikoreguoti ir prisiminti anglų kalbos įgūdžius. Atrodė, kad angliškai moku išties gerai, bet scena yra scena... Neslėpsiu, buvo to jaudulio, buvo...
Bet žvelgiant optimistiškai, ispanai yra visiškai atsipalaidavę žmonės, neišgyvenantys dėl smulkmenų, ir apskritai, jų mylimiausias žodis yra „manjana“ (liet. „rytoj“).
Reikia pasidžiaugti, kad gyvename Lietuvoje, o čia žmonės punktualūs, tad ir renginys įvyko laiku, ir visi dalyviai perteikė susirinkusiesiems aistringą flamenko dvasią, o ir aš turėjau dar vieną unikalią progą patirti pirmą kartą: pravesti tokį spalvingą, ispaniškai ritmais alsuojantį renginį“, – šypsosi Deividas, vildamasis, kad tai pirmas, bet ne paskutinis kartas, kai jis veda tokį įspūdingą ir spalvingą renginį.
Ruošia staigmeną
Paklaustas, kuo šiuo metu atlikėjas gyvena, jis atsakė, kad jo gerbėjų laukia muzikinė staigmena, kuriai susibūrė žinomi Lietuvos dainininkai. „Netrukus Lietuvos muzikos padangėje išgirsite tikrai vertą dėmesio kalėdinę dainą, kurios žinutė – itin prasminga.
Dainos įrašai jau įvyko, dabar ruošiamės vaizdo klipo filmavimui, tad nekantraudami visi kartu laukiame rezultato“, – intrigavo dainininkas
