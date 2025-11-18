 
TV3 naujienos > Žmonės

Dainininkui Deividui Dubinovui-Deivizo – neeilinis iššūkis: „Turėjau unikalią progą patirti dar vieną pirmą kartą“

2025-11-18 11:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 11:00

Atlikėjas, renginių vedėjas bei grupės „Bičiuliai“ narys Deividas Dubinovas-Deivizo savaitgalį išties praleido įspūdingai: net keturias valandas trukusį Baltijos šalių flamenko studijų šokėjų koncertą Klaipėdoje vedė ir lietuvių, ir anglų kalbomis, rašoma pranešime spaudai.

Deividas Dubinovas-Deivizo (Nuotr. asmeninio archyvo)
8

Atlikėjas, renginių vedėjas bei grupės „Bičiuliai“ narys Deividas Dubinovas-Deivizo savaitgalį išties praleido įspūdingai: net keturias valandas trukusį Baltijos šalių flamenko studijų šokėjų koncertą Klaipėdoje vedė ir lietuvių, ir anglų kalbomis, rašoma pranešime spaudai.

2

„Klaipėda – vienas tų ypatingų miestų, kurie neatsilieka nuo sostinės, ir miesto svečiams bei vietos gyventojams pasiūlo išskirtinių renginių, pritraukiančių vis daugiau lankytojų.

Deividas Dubinovas-Deivizo
Pavyzdžiui, visą rudenį uostamiestyje vyksta Ispanijos kultūros dienos „Hola, Klaipėda!“, kurių metu galima pažinti Ispaniją iš arčiau.

Organizuojama daug renginių, susijusių su šios saulėtos šalies menu bei tradicijomis. Vieną tokių renginių – Baltijos šalių šokėjų koncertą „Colores del Flamenko“ – teko didelė garbė pravesti ir man“, – pasakoja žinomas vyras.

Toks renginys – pirmą kartą

Tokio pobūdžio renginį Deividas vedė pirmą kartą, o žinia, kad reikės kalbėti dviem kalbomis – ir pradžiugino, ir įpareigojo.

„Iš viso renginyje dalyvavo net 100 dalyvių, daugelis jų – iš kaimyninių Latvijos ir Estijos šalių, tad natūralu, kad renginį reikėjo vesti ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis

Džiaugiuosi, kad scenarijų gavau ne paskutinę minutę, tad turėjau laiko jį išsinagrinėti, pasikoreguoti ir prisiminti anglų kalbos įgūdžius. Atrodė, kad angliškai moku išties gerai, bet scena yra scena... Neslėpsiu, buvo to jaudulio, buvo...

Ruošia staigmeną

Paklaustas, kuo šiuo metu atlikėjas gyvena, jis atsakė, kad jo gerbėjų laukia muzikinė staigmena, kuriai susibūrė žinomi Lietuvos dainininkai. „Netrukus Lietuvos muzikos padangėje išgirsite tikrai vertą dėmesio kalėdinę dainą, kurios žinutė – itin prasminga.

Dainos įrašai jau įvyko, dabar ruošiamės vaizdo klipo filmavimui, tad nekantraudami visi kartu laukiame rezultato“, – intrigavo dainininkas

