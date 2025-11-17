 
TV3 naujienos > Žmonės

Iš ligoninės išleistas Žilvinas Žvagulis pasirodė viešumoje

2025-11-17 10:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 10:25

Šį savaitgalį naujausiame Klaipėdos viešbutyje „Rėja“ pristatyta ypatinga mados kolaboracija. Ingridos Railienės kašmyrinių drabužių ir „Amber 999“ gintaro aksesuarų pristatymas sukvietė ir žinomus veidus, ir įspūdingas viešnias.

Irena Starošaitė, Žilvinas Žvagulis (Nuotr. asmeninio albumo)
75

Pristatymas Klaipėdoje
(75 nuotr.)
(75 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pristatymas Klaipėdoje

Žilvinas Žvagulis pasirodė po ligos 

Renginyje dalyvavo ir po ligos sugrįžęs Žilvinas Žvagulis su žmona Irena Starošaite.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įspūdingais modeliais tapo solinę karjerą pradėjusi Man-go grupės narė Gabija Sruogiūtė, aukštakulnių platformos įkūrėja „Aš Irgi Galiu“ Rūta Stirbytė, grupės El Fuego narys Rokas Spalinskas su žmona Akvile ir 6 mėnesių sulaukusiu sūnumi Ąžuolu, Klaipėdos fotografas Andrius Vengalis. Podiumu žingsniavo ir ypatingas šuo Kuršis, kuris veda ekskursijas ir pamokas vaikams.

Stulbinanti kolaboracija

„Raile Design“, rūbų dizainerės Ingridos Railienės kurti kašmyro rūbai, tobulai derantys su moderniais „Amber999“ kuriamais gintaro gaminiais pristatė šiuolaikinės prabangos idėją. Kokybiški natūralūs, kašmyriniai audiniai ir naujai atgimęs gintaras – šiuolaikiškas, kokio nesamę įpratę matyti.

Sąmoningai kurti deriniai atskleidė ir nuostabią tvarumo idėją – kaip keičiant detales, deriniai pritaikomi ir jaukiai kasdienai ir šventiniam vakarui. Šią kolekciją vainikavo įspūdingas gintaro vėrinių kūrinys, pademonstruotas Man-go narės Gabijos Sruogiūtės.

Renginyje dalyvavę svečiai žavėjosi ne tik kolekcijos grožiu, bet ir renginio koncepciją tobulai atitikusia renginio vieta – viešbučiu „Rėja“. Design Hotels™ prekės ženklui priklausančio viešbučio interjeras su Manto Petruškevičiaus kurtais medžiais, specialiai renginiui gintarais puoštu fontanu tarsi sujungė prabangos ir natūralumo idėją į vieną holistinę visumą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

