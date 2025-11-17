OWEXX lauko ekranų tinklo ekranai Panevėžyje: reklamos medija, užtikrinanti matomumą

OWEXX lauko ekranų tinklas Panevėžyje: unikalūs sprendimai, pažangios technologijos ir efektyvus auditorijos pasiekiamumas
Moderni, kokybiška ir dėmesį atkreipianti reklamos medija, suteikianti galimybes kūrybiškam reklamos vaizdui ir žinutei – tai būtina kiekvienos kampanijos dalis.
OWEXX lauko ekranų tinklas Panevėžyje – tai ryškus reklamos kanalas penktajame pagal dydį Lietuvos mieste. Panevėžys – regiono centras, čia kertasi pagrindiniai keliai ir yra itin palankios sąlygos vykdyti verslą – tai rodo ir daugybė čia įsikūrusių pramonės įmonių.
Lauko ekranai mieste suteikia didelę auditoriją ir matomumą. Reklamos turinį galima pakeisti operatyviai, reaguojant tiek į prekės ženklo poreikius, tiek į aktualijas. Reklama lauko ekranuose matoma kasdien – tiek miesto gyventojams, tiek čia atvykusiems svečiams.
Pavyzdžiui, vienas naujausių, dar šiais metais pristatytų OWEXX lauko ekranų tinklo sprendimų – unikalus dvipusis lauko ekranas Panevėžyje. Šis ekranas išsiskiria ne tik savo kokybe, bet ir dizainu – jis yra pirmasis ir vienintelis toks Lietuvoje dvipusis lenktos formos LED ekranas.
Reklama, transliuojama išskirtinėje medijoje, dėmesį atkreipia dar labiau. O ir vieta parinkta atsižvelgus į daugybę niuansų, siekiant optimalių sąlygų matomai reklamai Panevėžyje. Dvipusis lauko ekranas susideda iš dviejų, į skirtingas sankryžos puses nukreiptų lenktų formos ekranų – jis įrengtas Klaipėdos ir Vakarinės gatvių sankirtoje, itin didelio užimtumo zonoje. Šalia – populiarūs ir didelius vartotojų srautus pritraukiantys prekybos ir laisvalaikio centrai, o sankryžoje susikertančiomis gatvėmis vykstama link miesto centro, priemiesčių.
OWEXX lauko ekranų tinklo siūlomi lauko ekranai Panevėžyje padeda išsiskirti miesto erdvėje, transliuoti matomą ir modernią reklamos žinutę ir formuoti verslo įvaizdį, atitinkantį šiuolaikinio vartotojo lūkesčius.
OWEXX lauko ekranų tinklas – didžiausias Baltijos šalyse
Skaitmeninė reklama už namų ribų (angl. digital out of home ads) – vienas greičiausiai augančių reklamos kanalų visame pasaulyje. Verslai šią reklamos mediją renkasi dėl lankstumo, operatyvaus turinio atnaujinimo galimybės bei, žinoma, aukštos kokybės vaizdo – informacija, pateikiama dideliame ekrane, ne tik labiau atkreipia dėmesį, bet ir yra geriau įsimenama. Reklama lauko ekranuose pasirenkama tiek vietinių, regioninių verslų, tiek didelių įmonių, veikiančių tarptautinėje rinkoje.
Didžiausias lauko ekranų tinklas Baltijos šalyse OWEXX – tai aukštos kokybės, modernūs ir optimaliose lokacijose esantys lauko ekranai, ryškią reklamą transliuojantys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Lauko ekranai šiandien suteikia galimybę kurti prekės ženklo istoriją ten, kur esami ir potencialūs klientai kasdien dirba, juda, keliauja.
„Kantar Media Reactions 2025“ duomenimis, skaitmeninę reklamą už namų ribų, kaip tinkamą reklamos priemonę, įvardija tiek vartotojai, tiek rinkodaros specialistai iš viso pasaulio (ji atsiduria palankiausiai verinamų reklamos kanalų penketukuose). Ši statistika nestebina – reklama už namų ribų, įskaitant lauko ekranus, suteikia galybę privalumų ir, kalbant apie šiuolaikinį vartotoją, atitinka jo poreikius – pavyzdžiui, nesiveržia į vartotojo asmeninę erdvę.
Siekiate, kad Jūsų prekės ženklas būtų matomas? Norite pasiekti didelę auditoriją? Lauko ekranai Panevėžyje gali tapti Jūsų reklamos kampanijos akcentu mieste. Susisiekite ir daugiau sužinokite apie OWEXX lauko ekranų tinklą Panevėžyje.
Straipsnį parengė: „OWEXX“.