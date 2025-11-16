 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Majauskas papildė „Neptūno“ priekinę liniją

2025-11-16 13:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 13:20

Klaipėdos „Neptūno” priekinės linijos gretas papildė Aurimas Majauskas. Su lietuviu sudaryta sutartis iki 2025–2026 m. sezono pabaigos.

A.Majauskas žais Klaipėdoje (R.Lukoševičiaus nuotr.)

Klaipėdos „Neptūno" priekinės linijos gretas papildė Aurimas Majauskas. Su lietuviu sudaryta sutartis iki 2025–2026 m. sezono pabaigos.

Sunkiojo krašto puolėjo ir centro pozicijose galintis žaisti A.Majauskas praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezone vilkėjo Jonavos klubo marškinėlius. Ant parketo vidutiniškai praleisdavo po kiek daugiau nei 21 minutę ir rinko po 8,8 taško, atkovodavo po 3,5 kamuolio ir fiksavo 8 naudingumo balus per 22 rungtynes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Džiaugiamės Aurimo prisijungimu prie komandos, – sakė vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas. – Žinome situaciją su mūsų priekine linija, o naujokas pridės atsidavimo ir geros kovos po krepšiais, savo energija pasižymės ne tik puolime, bet ir gynyboje. Tikimės, jog Aurimas greitai įsilies į kolektyvą ir puikiai pritaps mūsų klube.”

Mėlynai balti paskutinę lapkričio mėnesio dvikovą žais jau šį antradienį, tuomet ir laukiamas A.Majausko debiutas vilkint uostamiesčio klubo marškinėlius.

