TV3 naujienos > Žmonės

Garsi Lietuvos dainininkė pašiepė Nausėdienės kalbą: pro akis nepraslydo 1 dalykas

2025-11-18 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 10:25

Raminta Naujanytė-Bjelle socialiniuose tinkluose pasidalijo šmaikščiu vaizdo įrašu, kuriame apdainuoja plačiai nuaidėjusią pirmosios ponios Dianos Nausėdienės kalbą.

Pirmosios ponios vizitas JAV (Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos / Eitvydas Kinaitis)

Raminta Naujanytė-Bjelle socialiniuose tinkluose pasidalijo šmaikščiu vaizdo įrašu, kuriame apdainuoja plačiai nuaidėjusią pirmosios ponios Dianos Nausėdienės kalbą.

0

Pasidalinusi vaizdo įrašu, Bjelle komentaruose rašė: „Drąsos likučius sudėjau pasidalindama čia“.

Kalba virto daina

„Viskas gerai su ta kalba. Puikus tekstas“, – šalia vaizdo įrašo ironizavo Bjelle. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įraše skamba D. Nausėdienės skaityta kalba Prezidentūroje surengtame renginyje „Auginu Lietuvą“.

„Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra XXI a. fenomenas. 

To kituose laikmečiuose nebuvo.

Mūsų laikmetis – kontroversiškas ir paradoksalus, nes tai, kas turėtų tarnauti žmogaus gerovei, ima veikti prieš jį.

Savanaudiško diskriminuojančio va bank žaidimo tikslas.

Holistinis soft power failas yra priešnuodis visiems bedvasiams, bejausmiams, empatijos nepažinusiems režimams.

Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra XXI a. fenomenas“, – dainavo R. Naujanytė-Bjelle. 

Po šiuo įrašu pasipylė daugybė komentarų: „Tu nereali! Verkiu!“ – rašė vyras, „Dar porą kartų prasuksiu ir jau beveik beveik suprasiu, apie ką ji buvo. Nusiųsk poniai!“ – komentavo dainininkė Ieva Narkutė, „Man patiko žodis spiralės! Labai gilu“, – juokavo kita moteris, „Labai trūksta ilgos pauzės. Bet šiaip super“, – pašiepė vyras.

Primename, kad vaizdo įraše užfiksuota D. Nausėdienės kalba paskatino diskusijas ir socialiniuose tinkluose. Ypač ilga pauzė bei nepakankamai sklandi kalbos eiga tapo pagrindu įvairiems atsiliepimams: nuo kritiškų komentarų iki satyrinių ar humoristinių interpretacijų.

„Demografija yra problema Lietuvoje.

1990 m. Lietuvoje gimė 57 tūkst. kūdikių, o 2024 m. – jau tik 19 tūkst., t. y. tris kartus mažiau.

Aš nesityčiosiu iš ponios Dianos negebėjimo perskaityti jai patarėjų su dirbtiniu intelektu parašyto teksto – gal net reiktų padėkoti, kad pirmoji ponia sugebėjo šį opusą paversti gera juoko doze.

Nausėdienė čia užsiiminėja įdomesne akrobatika – ji mums visiems siekia primesti savo ideologizuotą pasaulio supratimą, kur, suprask, dėl bendro visai visuomenei kylančio iššūkio kalti asmeniniai pasirinkimai.

Turėti vaikų yra labai gerai. Yra normalu jų ir neturėti. Kodėl ponia Nausėdienė turi tik dvi dukras? Reikėtų bent penkių, kad būtų galima moralizuoti, kaip mums visiems teisingai gyventi.

Esu įsitikinęs, kad didžiausią įtaką gimstamumui turi ekonominis stabilumas ir smurto apraiškų visuomenėje mažinimas. Vaiko, kaip bendros partnerių atsakomybės, o ne vien motinos reikalo, įsisąmoninimas. Kokybiškų vaiko paslaugų plėtra ir prieinamumas. Ir kiti dalykai, kurie kuria saugią ir palaikančią aplinką vaikams augti ir vaikus auginti.

Matau mamą, auginančią mano vaiką. Jai Nausėdienė šiandien nieko nepasakė. Nepasakė ir tūkstančiams kitų mamų, kurioms mažiausiai, ko šiandien reikia, tai dar vieno moralo.

Kartais tokioms mamoms tiesiog reikia klausimo: „Ar pavargai?“ Ir atsakymo: „Aš Tau padėsiu.“ Jei turit tokią mamą šalia – pabandykit.

Padarysit augindami Lietuvą daugiau, nei šiandien padarė Nausėdienė“, – rašė Tomas Vytautas Raskevičius.

 

