Dianos Nausėdienės kalba – dėmesio centre: „Ne visi supranta“

Įraše užfiksuota jos kalba paskatino diskusijas socialiniuose tinkluose. Ypač ilga pauzė bei nepakankamai sklandi kalbos eiga tapo pagrindu įvairiems atsiliepimams: nuo kritiškų komentarų iki satyrinių ar humoristinių interpretacijų.
Skambūs įrašai
„OFICIALU!!!
Lietuvių kalba yra tarsi džiazas. Ne visi supranta, ne visi mėgsta. O, svarbiausia, pauzės dažnai yra gražesnės už melodiją. Nuostabios kalbos proga sveikiname Ponią“, – pašiepiama Visuotinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) „Facebook“ anketoje.
„Demografija yra problema Lietuvoje.
1990 m. Lietuvoje gimė 57 tūkst. kūdikių, o 2024 m. – jau tik 19 tūkst., t. y. tris kartus mažiau.
Aš nesityčiosiu iš ponios Dianos negebėjimo perskaityti jai patarėjų su dirbtiniu intelektu parašyto teksto – gal net reiktų padėkoti, kad pirmoji ponia sugebėjo šį opusą paversti gera juoko doze.
Nausėdienė čia užsiiminėja įdomesne akrobatika – ji mums visiems siekia primesti savo ideologizuotą pasaulio supratimą, kur, suprask, dėl bendro visai visuomenei kylančio iššūkio kalti asmeniniai pasirinkimai.
Turėti vaikų yra labai gerai. Yra normalu jų ir neturėti. Kodėl ponia Nausėdienė turi tik dvi dukras? Reikėtų bent penkių, kad būtų galima moralizuoti, kaip mums visiems teisingai gyventi.
Esu įsitikinęs, kad didžiausią įtaką gimstamumui turi ekonominis stabilumas ir smurto apraiškų visuomenėje mažinimas. Vaiko, kaip bendros partnerių atsakomybės, o ne vien motinos reikalo, įsisąmoninimas. Kokybiškų vaiko paslaugų plėtra ir prieinamumas. Ir kiti dalykai, kurie kuria saugią ir palaikančią aplinką vaikams augti ir vaikus auginti.
Matau mamą, auginančią mano vaiką. Jai Nausėdienė šiandien nieko nepasakė. Nepasakė ir tūkstančiams kitų mamų, kurioms mažiausiai, ko šiandien reikia, tai dar vieno moralo.
Kartais tokioms mamoms tiesiog reikia klausimo: „Ar pavargai?“ Ir atsakymo: „Aš Tau padėsiu.“ Jei turit tokią mamą šalia – pabandykit.
Padarysit augindami Lietuvą daugiau, nei šiandien padarė Nausėdienė“, – rašė Tomas Vytautas Raskevičius.
„Jėzus Marija… Fail'as“, – trumpai rėžė Gabrielius Liaudanskas-Svaras.
„Kas būna, kai ne tik pati neruoši kalbų, bet ir iš vakaro neperskaitai pseudointelektualinio rašinėlio, kurį apie „nykstančias šeimas“ su ChatGPT paruošė pritarėjai. Nors ką čia tie tekstai. Va, oro uoste galima bus varyti be patikros“, – ironiškai rašė europarlamentaras Dainius Žalimas.
„Kai turi tą vieną darbą. Atstovauti“, – rašė Rita Miliūtė.
„Pirmoji Ponia yra tas naujų negirdėtų žodžių prisigaudęs vaikas, galvojantis jais padaryti įspūdį tėvams. Geriausia proga tam – savo naujadarų mišraine dėstyti, kaip jai šiandien sekės daržely, nepaisant to, kad proceso metu ji pati tuos žodžius girdės pirmą kartą gyvenime“, – teigė politikas Arūnas Valinskas jaunesnysis.
