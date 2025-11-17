Žiniasklaida: prieš kelias savaites darbą pradėjusi kultūros viceministrė traukiasi

Neseniai kultūros ministre paskirta Vaida Aleknavičienė ketino A. Kuznecovienę pakviesti į savo komandą.
„Jeigu mes kalbame apie dvi moteris, kuriuos šiuo metu yra paskirtos viceministrėmis, su viena viceministre aš jau esu susitikusi, mes jau bendravome ir manau, kad ji taip pat sutiks dirbti mano komandoje. Aš ją pakviesiu likti“, – praėjusią savaitę komentavo V. Aleknavičienė ir patikslino, kad kalba būtent apie A. Kuznecovienę.
Primename, kad prieš porą savaičių buvo paskirti trys viceministrai. Trečiasis – prodiuseris Aleksandras Brokas – po keturių dienų darbo pasitraukė iš pareigų po žiniasklaidos paviešintų detalių apie jo ryšius su Remigijumi Žemaitaičiu, veiklą sektos bruožų turinčioje ritmologų organizacijoje.
A. Kuznecovienė, anksčiau dirbusi ministro Šarūno Biručio komandoje, turėjo rūpintis kultūros paveldo apsauga, kultūros turinio skaitmeninimo politika, architektūros menu bei kultūros sektoriaus darbuotojų kompetencijų kėlimu. Jai, kaip viceministrei, taip pat buvo priskirtas kultūrinių rezervatų ir istorinio nacionalinio parko direkcijos kuravimas.
Kaip skelbta, prieš kelias savaites, Kultūros ministerijai vis dar neturint vadovo, viceministrais buvo paskirti Renata Kurmin, A. Kuznecovienė bei Aleksandras Brokas. Tiesa, pastarsis, viešojoje erdvėje sulaukęs kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu ir su Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos komanda neva megztų kontaktų, iš pareigų pasitraukė praėjus keturioms dienoms.
Netrukus kultūros ministre tapo jau vasarą prezidento Gitano Nausėdos šioms pareigoms patvirtinta, tačiau tuomet prisiekti taip ir nespėjusi Vaida Aleknavičienė.
Tiesa, prieš jai oficialiai tampant ministre, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė teigė, jog paskyrus V. Aleknavičienę Kultūros ministerijos vadove, darbą jau pradėję viceministrai veikiausiai ir toliau eis savo pareigas.
