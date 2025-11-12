 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Verygai kyla klausimas, koks yra kultūros bendruomenės protesto tikslas: man dabar jau įdomus yra tas turinys

2025-11-12 09:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 09:12

Valdantiesiems atsižvelgus į kultūros bendruomenės reikalavimą nepatikėti Kultūros ministerijos „Nemuno aušrai“, nebeaišku, kodėl kultūrininkai toliau protestuoja, sako Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga. 

Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila

Valdantiesiems atsižvelgus į kultūros bendruomenės reikalavimą nepatikėti Kultūros ministerijos „Nemuno aušrai“, nebeaišku, kodėl kultūrininkai toliau protestuoja, sako Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga. 

11

„Man dabar jau įdomus yra tas protesto turinys. Iki tol kaip ir buvo aišku, koks buvo tikslas – buvo aiškiai artikuliuojama, kad buvo nesutinkama, kad „Nemuno aušros“ kandidatas būtų (skiriamas – ELTA) kultūros ministru. Dabar jau yra sakoma, kad ir tas žmogus (ministrė Vaida Aleknavičienė – ELTA), kuris prieš tai lyg ir nekėlė labai didelių aistrų, netinka“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė A. Veryga. 

„Man tada (kyla – ELTA) klausimas, koks čia yra to protesto tikslas. Ar (reikia – ELTA) protestuoti dėl to, kad jau viskas yra suplanuota? Kaip kažkas čia labai gerai pakomentavo, kad jeigu jau viską esi užsakęs, viskas yra sudėliota, tai kaip ir gaila (…) nepaprotestuoti. O paprotestuoti prieš valdžią visą laiką rasi temą (…) Bet man atrodo, kad jeigu rimtai buvo žiūrima į tą protesto temą, tai dabar toks, sakykime, nušokimas nuo tos temos, perbėgimas ant kažko kito, man atrodo, savotiškai ir patį tą protestą šiek tiek nuvertina“, – akcentavo jis. 

Kaip skelbta anksčiau, antradienį Seime prisiekė naujoji kultūros ministrė V. Aleknavičienė. Tiesa, kultūros bendruomenė, reikalavusi atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, tęsia protestus.

Kultūros protesto mėnuo bus užbaigtas Vilniuje, lapkričio 21 dienos akcija, kurioje su sunkiąja technika dalyvausiantys žemės ūkio atstovai atliks bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

neturi darbo
neturi darbo
2025-11-12 09:45
jie patys nežino dėl ko, tik viršūnėlės streikuotojų galvoja turbūt eiti į politiką, kitus rinkimus
Atsakyti
vargšiukai
vargšiukai
2025-11-12 09:47
turi daug laiko, mažai darbo, algas gauna iš visokių nupušusių projektų, tai ir stovi aikštėse. Dirbantys neturėtų tiek laiko
Atsakyti
nezinantis
nezinantis
2025-11-12 09:40
Gal geriau per rinkimus valdžios klausimus spręsti?Ar smagiau chaosą valstybėję kelti, diriguojant Manovams?Nepavyks, per mažai naudingų idijotų turite.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
