Verygai kyla klausimas, koks yra kultūros bendruomenės protesto tikslas: man dabar jau įdomus yra tas turinys

„Man dabar jau įdomus yra tas protesto turinys. Iki tol kaip ir buvo aišku, koks buvo tikslas – buvo aiškiai artikuliuojama, kad buvo nesutinkama, kad „Nemuno aušros“ kandidatas būtų (skiriamas – ELTA) kultūros ministru. Dabar jau yra sakoma, kad ir tas žmogus (ministrė Vaida Aleknavičienė – ELTA), kuris prieš tai lyg ir nekėlė labai didelių aistrų, netinka“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė A. Veryga.
„Man tada (kyla – ELTA) klausimas, koks čia yra to protesto tikslas. Ar (reikia – ELTA) protestuoti dėl to, kad jau viskas yra suplanuota? Kaip kažkas čia labai gerai pakomentavo, kad jeigu jau viską esi užsakęs, viskas yra sudėliota, tai kaip ir gaila (…) nepaprotestuoti. O paprotestuoti prieš valdžią visą laiką rasi temą (…) Bet man atrodo, kad jeigu rimtai buvo žiūrima į tą protesto temą, tai dabar toks, sakykime, nušokimas nuo tos temos, perbėgimas ant kažko kito, man atrodo, savotiškai ir patį tą protestą šiek tiek nuvertina“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, antradienį Seime prisiekė naujoji kultūros ministrė V. Aleknavičienė. Tiesa, kultūros bendruomenė, reikalavusi atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, tęsia protestus.
Kultūros protesto mėnuo bus užbaigtas Vilniuje, lapkričio 21 dienos akcija, kurioje su sunkiąja technika dalyvausiantys žemės ūkio atstovai atliks bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!