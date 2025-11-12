 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Veryga apie Žemaitaičio pokalbį su vengrų ministro: galbūt bando ieškoti savo politinio identiteto Europoje

2025-11-12 09:09 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 09:09

 Koalicinės „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimas su Vengrijos diplomatijos vadovu Peteriu Szijjartu nebūtinai buvo siekis kurti alternatyvią užsienio politiką, sako „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga. Pasak jo, šis vertinimas priklauso nuo susitikimo metu aptartų temų. 

Aurelijus Veryga BNS Foto

 Koalicinės „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimas su Vengrijos diplomatijos vadovu Peteriu Szijjartu nebūtinai buvo siekis kurti alternatyvią užsienio politiką, sako „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga. Pasak jo, šis vertinimas priklauso nuo susitikimo metu aptartų temų. 

REKLAMA
0

„Viskas priklauso nuo pokalbio turinio, ar turinys leidžia galvoti apie kažkokią alternatyvią užsienio politiką ir ar ten buvo pasakyta kažkas, kas skiriasi nuo mūsų sutarimo dėl užsienio politikos, dėl Ukrainos palaikymo“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė A. Veryga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu nebuvo tokių kalbų (...), o tai buvo vieno iš koalicijos partnerių bandymas ieškoti savo politinio identiteto Europoje (...) – tame nematyčiau kažkokios problemos. Gali politikai susitikinėti su savo politinių šeimų arba ten, kur planuoja prisijungti, atstovais“, – akcentavo politikas. 

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu „aušriečių“ lyderis Eltai pirmadienį teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. 

REKLAMA

Be to, R. Žemaitaitis tikino su P. Szijjartu pasirašęs susitarimą, tačiau kokį – nedetalizavo. 

Anot Seimo vadovo, parlamentaras neturi teisės pasirašyti oficialių susitarimų šalies vardu, todėl greičiausiai, „aušriečių“ lyderis pasirašė dokumentą partijos ar savo asmeniniu vardu. 

„Ponas Žemaitaitis neturi teisės pasirašyti (dokumentų - ELTA) valstybės vardu. Yra pareigūnai, kurie gali pasirašyti valstybės vardu ir kurie pasirašo, bet ponas Žemaitaitis gali pasirašyti partijos vardu, ar savo asmeniškai vardu kažkokius kreipimusis“, – dėstė J. Olekas. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.

„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.

Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.

P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.

REKLAMA

Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.

„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kęstutis Budrys susitiko su Latvijos užsienio reikalų ministre. ELTA / Dainius Labutis
Ruginienės sureagavo į Žemaitaičio pareiškimus dėl Budrio (1)
Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė nekomentuoja Žemaitaičio grasinimų nepalaikyti biudžeto: reikia dirbti, o ne žaisti (2)
Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)
Budrys atsakė Žemaitaičiui: tai yra Lietuvos silpninimas (18)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaičio susitikimas su vengrų ministru sukėlė audras: štai kaip tai atsilieps Lietuvai (122)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų