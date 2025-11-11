 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Už įspūdingą sumą aukcione Ženevoje parduotas mėlynasis deimantas

2025-11-11 19:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 19:43

Deimantų kolekcionierius iš Kinijos „Christie‘s“ aukcione Ženevoje pelningai pardavė vieną savo brangakmenių. Tiesa, už „Mellon Blue“ deimantą jis gavo mažiau nei prieš tai jį įvertino aukcionų namai. „Christie‘s“ prognozavo, kad už deimantą bus paklota iki 25 mln. eurų, tačiau jis parduotas už maždaug 18,8 mln.

Už įspūdingą sumą aukcione Ženevoje parduotas mėlynasis deimantas (nuotr. Elta)

0

Į neįprastą žiedą įstatytas deimantas švyti mėlyna spalva, yra lašo formos ir 9,51 karato. Žiedą puošia ir daugiau baltų deimantų. Tai buvo brangiausias objektas šiame brangenybių aukcione. Jį įsigijęs asmuo dar turės sumokėti aukcionų namams daugiau kaip 20 proc. komisinių nuo kainos bei pridėtinės vertės mokestį – priklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Aukcionų namai atskleidė, kad deimantas priklausė savininkui iš Kinijos, tačiau kas yra pirkėjas, nepasakė. Dauguma kolekcininkų nori likti anonimais. 

Brangenybių ekspertas Maxas Fawcettas prieš aukcioną sakė, kad Artimuosiuose ir Tolimuosiuose Rytuose yra daug spalvotų deimantų mėgėjų.  Akmuo kadais priklausė amerikiečių meno kolekcionierei ir garsiai sodininkei Rachel Lambert (Bunny) Mellon, kuri jį nešiojo kaip pakabuką.

