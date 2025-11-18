Gitanas Nausėda nustebino muzikos skoniu – lankėsi ypatingame koncerte

Ši grupė, tapusi muzikos revoliucijos simboliu, jau daugiau nei penkis dešimtmečius daro įtaką įvairiems muzikos žanrams – nuo elektro ir hiphopo, iki techno ir synthpop.
Kraftwerk – The Robots
Elektroninės muzikos revoliucionieriai
Susikūrusi 1970 m. Diuseldorfe, „Kraftwerk“ tapo viena įtakingiausių elektroninės muzikos grupių visoje istorijoje. Grupės įkūrėjai Ralfas Hütteris ir Florianas Schneideris sukūrė unikalų elektroninės muzikos skambesį, kuris vėliau tapo viso žanro pagrindu. Jų albumai „Autobahn“ (1974), „Trans-Europe Express“ (1977) ir „The Man-Machine“ (1978) laikomi tikra klasika, pakeitusią muzikos suvokimą visame pasaulyje.
„Kraftwerk“ eksperimentavo su sintezatoriais, vokoderiais ir robotiniais balsais, sukurdami futuristinį skambesį, kuris tapo jų vizitine kortele. Jų pasirodymai garsėja inovatyviomis vaizdo projekcijomis, 3D efektais ir precizišku garso dizainu, kurie leidžia klausytojams pasinerti į unikalią audiovizualinę patirtį.
Kraftwerk – Das Model
Pasaulinis pripažinimas ir įtaka
„Kraftwerk“ darė didžiulę įtaką daugybei muzikantų ir grupių, įskaitant „Depeche Mode“, „Daft Punk“, „New Order“, „The Chemical Brothers“ ir net tokius hiphopo grandus kaip „Afrika Bambaataa“. Jų inovacijos įkvėpė šiuolaikinės elektroninės muzikos, techno, synth-pop ir net industrial stiliaus vystymąsi.
Grupės reikšmė muzikos industrijai buvo oficialiai įvertinta 2021 m., kai „Kraftwerk“ buvo įtraukti į Rokenrolo šlovės muziejų. Jų albumai ne kartą pateko į geriausių visų laikų muzikinių įrašų sąrašus, o dainos iki šiol naudojamos šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje, reklamose ir filmuose.
Pastaraisiais metais „Kraftwerk“ sugrįžo prie savo šaknų – į 7-ojo dešimtmečio pabaigos Diuseldorfo meno sceną. Po 3D koncertų serijos MoMA sekė pasirodymai „Tate Modern“ Turbine Hall (Londone), „Akasaka Blitz“ (Tokijuje), Operos teatre (Sidnėjuje), „Walt Disney Concert Hall“ (Los Andžele), „Fondation Louis Vuitton“ (Paryžiuje), „Neue National Galerie“ (Berlyne) ir „Guggenheim“ muziejuje (Bilbao).
Grupės pasirodymą pristatė didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lietuva‘‘.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!