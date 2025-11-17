Lietuva sieną su Baltarusija atvers anksčiau? Budrys: „Tai svarstytina“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Nors cigaretės balionais į Lietuvą skrenda nuo praėjusių metų, bet tik spalį Lietuva staiga pakeitė savo reakciją. Nors dar spalio pirmosiomis dienomis, kai buvo sustabdytas oro uosto darbas, Inga Ruginienė aiškino, kad tai tik kontrabanda, o ne priešiškas Aliaksandro Lukašenkos režimo veikimas, mėnesio eigoje požiūris pasikeitė. Galiausiai spalio 29-ąją Vyriausybė nusprendė, kad siena su Baltarusija uždaroma mėnesiui – iki gruodžio.
„Ir tam turime pakankamai aiškų planą, veikimo planą, su veiksmais, ką turime daryti“, – dar spalio 29-ąją sakė premjerė I. Ruginienė.
Pasienį atvers anksčiau?
Bet, kad ir kaip ryžtingai iš pradžių premjerės pareiškimai skambėjo, laikui bėgant paaiškėjo, kad plano Lietuva neturi. O kai A. Lukašenka uždraudė išvažiuoti Lietuvos vilkikams, balionų krizė pavirto į vilkikų krizę. Ir nors siena su Baltarusija dar turi būti uždaryta 2 savaites, bet panašu, kad Vyriausybė ieško būdų, kaip atsitraukti.
„Galime nesulaukti gruodžio ir atidaryti anksčiau tuos punktus? – Aš manau, kad mes turime vadovautis tomis pačiomis priežastimis ir parametrais, dėl ko buvo priimti sprendimai. Taip, vienareikšmiai. Aš manau, kad tai svarstytina, žiūrint kas vyksta danguje ir ant žemės, ar mes funkcionuojame, ar nefunkcionuojame“, – atsakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Portalas 15min, remdamasis savais šaltiniais, skelbia, kad sienos gali būti atidarytos dar šią savaitę. Lietuvos pozicija švelnėja išvakarėse derybų su A. Lukašenkos režimu. Būtent rytoj susitiks mūsų ir Baltarusijos pasieniečiai tartis, kaip spręsti šią situaciją.
„Taip, pastaruoju metu, jeigu pastebėjote, yra smarkiai sumažėję atvejų, ar tai Baltarusios tarnybų darbo rezultatas, kol kas aš nežinau, bet galbūt tie techniniai pokalbiai ir būtų reikalingi tam, kad geranoriškai pasišnekėti, kaip atrodo situacija, ar jie imasi kažkokių veiksmų, ar ne“, – teigė prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Deividas Matulionis.
Politikai giriasi
Kiek tiksliai į Lietuvą skrenda balionų, žino tik patys kontrabandistai, mat pasieniečiai perima tik tam tikrą jų dalį. Bet iš jų statistikos matyti, kad srautas šį mėnesį mažesnis. Jei spalį pasieniečiai perėmė 70 balionų su cigaretėmis, tai per dvi šio mėnesio savaites, perėmė 20.
I. Ruginienė dabar sako, kad reikia atskirti kontrabandą nuo hibridinės atakos. Galima suprasti, kad Vyriausybė A. Lukašenkos režimui nekelia reikalavimo, visiškai sustabdyti balionų siuntimą į Lietuvą. Svarbiausia tik, kad jie neskristų į oro uostą.
„Mūsų oro uosto veikla buvo nuosekliai trikdoma. Tai mes turime žiūrėti, kiek ji toliau yra trikdoma, ar nebetrikdoma, ir pagal tai priiminėti sprendimus“, – teigė K. Budrys.
Paskutinį kartą oro uosto darbas sustojo prieš daugiau nei savaitę – lapkričio 8-ąją. Politikai giriasi, kad dabar stabdyti skrydžius tenka rečiau, nes institucijos išmoko prisitaikyti prie balionų keliamos grėsmės. Tad iš esmės pasikeitė ne skraidantys balionai, o tik mūsų reakcija į juos.
„Nebūkime naivūs, tikrai nesitikėkime, kad staiga nuo X dienos nė vieno baliono nepateks į Lietuvą“, – praėjusią savaitę sakė I. Ruginienė.
Kokius pasiūlymus, ar reikalavimus mūsų pasieniečiai rytoj perduos baltarusiams – neaišku. Bet akivaizdu, kad Vyriausybė nori kuo greičiau šią istoriją užbaigti, tad gali būti, jog rytoj vyks ne derybos, o tiesiog informavimas, kad Lietuva atsitraukia.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.