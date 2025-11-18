 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimą pasieks siūlymas neleisti atvykti į Lietuvą čia dirbančių imigrantų šeimoms

2025-11-18 06:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 06:42

Mišrios Seimo narių grupės narys Vytautas Sinica antradienį ketina pateikti parlamentui įstatymo pataisas, siūlančias neleisti Lietuvoje dirbančių imigrantų artimiesiems atvykti gyventi į šalį šeimų susijungimo pagrindu.

Lietuvos Respublikos Seimas. ELTA / Julius Kalinskas

Siūloma šią teisę palikti tik Lietuvos piliečių šeimos nariams, taip pat užsieniečiams, kai tai būtų pateisinama humanitariniais motyvais – pavyzdžiui, pabėgėliams, prekybos žmonėmis aukoms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot V. Sinicos, leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimas čia gyvenančių užsieniečių šeimos nariams (ar tiesioginės aukštutinės linijos artimiesiems giminaičiams) kelia Lietuvai didžiulę grėsmę.

„2026 metais, praėjus 3 metams nuo masinės imigracijos Lietuvoje pradžios, pasinaudojant šeimų susijungimo teise į mūsų šalį galėtų atvykti apie 60 tūkst. papildomų užsieniečių, kurie būtų nebe darbo migrantai, o beveik išimtinai nedirbantys asmenys”, – sako V. Sinica. 

Jų išlaikymo našta, anot parlamentaro, tektų šalies mokesčių mokėtojams. 

Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo projektą kartu su V. Sinica teikia įvairioms frakcijos atstovaujantys laikinosios grupės „Prieš masinę imigraciją“ nariai.

