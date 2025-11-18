Seimą pasieks siūlymas neleisti atvykti į Lietuvą čia dirbančių imigrantų šeimoms

Siūloma šią teisę palikti tik Lietuvos piliečių šeimos nariams, taip pat užsieniečiams, kai tai būtų pateisinama humanitariniais motyvais – pavyzdžiui, pabėgėliams, prekybos žmonėmis aukoms.
Anot V. Sinicos, leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimas čia gyvenančių užsieniečių šeimos nariams (ar tiesioginės aukštutinės linijos artimiesiems giminaičiams) kelia Lietuvai didžiulę grėsmę.
„2026 metais, praėjus 3 metams nuo masinės imigracijos Lietuvoje pradžios, pasinaudojant šeimų susijungimo teise į mūsų šalį galėtų atvykti apie 60 tūkst. papildomų užsieniečių, kurie būtų nebe darbo migrantai, o beveik išimtinai nedirbantys asmenys”, – sako V. Sinica.
Jų išlaikymo našta, anot parlamentaro, tektų šalies mokesčių mokėtojams.
Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo projektą kartu su V. Sinica teikia įvairioms frakcijos atstovaujantys laikinosios grupės „Prieš masinę imigraciją“ nariai.
