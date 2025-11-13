Šiaurės ir Baltijos šalys skirs 500 mln. JAV dolerių paramą Ukrainai

Toks sprendimas buvo priimtas Helsinkyje vykstančiame Šiaurės ir Baltijos šalių gynybos ministrų susitikime, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Apie tvirtą paramą Ukrainai kalba pastarajame susitikime dalyvavęs naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, šiam paketui Lietuva skirs 30 mln. JAV dolerių.
„Nuosekliai rėmėme ir remsime Ukrainą šiame kare įvairiais realius jos poreikius atliepiančiais formatais. Šiam PURL iniciatyvos paketui Lietuva skirs 30 mln. JAV dolerių, finansavimą taip pat planuojame ir kitais metais. Tuo pačiu svarbu, kad būtų leista naudoti įšaldytus Rusijos turtus kaip kompensacijos pagrindu suteiktą paskolą Ukrainos gynybos išlaidoms padengti“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Pagal PURL programą Ukraina identifikuoja kritinius kritinius operacinius prioritetus, o Jungtinės Amerikos Valstijos užtikrina karinės įrangos tiekimą, kurį finansuoja Europa ir Kanada.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!