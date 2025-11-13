 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šiaurės ir Baltijos šalys skirs 500 mln. JAV dolerių paramą Ukrainai

2025-11-13 13:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 13:47

Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija ir Švedija ketvirtadienį paskelbė, kad finansuos bendrą 500 mln. JAV dolerių vertės karinės įrangos ir amunicijos paketą Ukrainai. Ši parama bus teikiama pagal NATO prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo (PURL) programą.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija ir Švedija ketvirtadienį paskelbė, kad finansuos bendrą 500 mln. JAV dolerių vertės karinės įrangos ir amunicijos paketą Ukrainai. Ši parama bus teikiama pagal NATO prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo (PURL) programą.

2

Toks sprendimas buvo priimtas Helsinkyje vykstančiame Šiaurės ir Baltijos šalių gynybos ministrų susitikime, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tvirtą paramą Ukrainai kalba pastarajame susitikime dalyvavęs naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, šiam paketui Lietuva skirs 30 mln. JAV dolerių.

„Nuosekliai rėmėme ir remsime Ukrainą šiame kare įvairiais realius jos poreikius atliepiančiais formatais. Šiam PURL iniciatyvos paketui Lietuva skirs 30 mln. JAV dolerių, finansavimą taip pat planuojame ir kitais metais. Tuo pačiu svarbu, kad būtų leista naudoti įšaldytus Rusijos turtus kaip kompensacijos pagrindu suteiktą paskolą Ukrainos gynybos išlaidoms padengti“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.

Pagal PURL programą Ukraina identifikuoja kritinius kritinius operacinius prioritetus, o Jungtinės Amerikos Valstijos užtikrina karinės įrangos tiekimą, kurį finansuoja Europa ir Kanada. 

