  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda užtikrino NATO komiteto vadovą, kad Lietuva – patikima sąjungininkė regione

2025-11-13 13:11 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 13:11

Šalies vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį susitiko su NATO karinio komiteto pirmininku Giuseppe Cavo Dragone. Susitikime prezidentas NATO komiteto vadovą užtikrino, kad Lietuva yra patikima sąjungininkė regione, kuri reikšmingai investuoja į gynybą.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas

Šalies vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį susitiko su NATO karinio komiteto pirmininku Giuseppe Cavo Dragone. Susitikime prezidentas NATO komiteto vadovą užtikrino, kad Lietuva yra patikima sąjungininkė regione, kuri reikšmingai investuoja į gynybą.

„Lietuva yra patikima sąjungininkė – gynybai kitąmet planuojame skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto. Iki 2030 m. investuodami į gynybą nuo 5 iki 6 proc. BVP, mes įgyvendinsime savąją NATO pajėgumų dalį“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valstybės vadovas taip pat pabrėžė, kad Lietuva iki 2030 metų numato visiškai suformuoti nacionalinę diviziją, o iki 2027-ųjų pabaigos – priimti Vokietijos šarvuotąją brigadą.

Susitikime daug dėmesio buvo skirta aptarti ir NATO oro gynybai, be to, prezidentas pažymėjo, kad Lietuva ir toliau teiks karinę paramą Ukrainai, kurios finansinė apimtis sieks ne mažiau kaip 0,25 proc. BVP per metus.

