Nausėda užtikrino NATO komiteto vadovą, kad Lietuva – patikima sąjungininkė regione

„Lietuva yra patikima sąjungininkė – gynybai kitąmet planuojame skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto. Iki 2030 m. investuodami į gynybą nuo 5 iki 6 proc. BVP, mes įgyvendinsime savąją NATO pajėgumų dalį“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Valstybės vadovas taip pat pabrėžė, kad Lietuva iki 2030 metų numato visiškai suformuoti nacionalinę diviziją, o iki 2027-ųjų pabaigos – priimti Vokietijos šarvuotąją brigadą.
Susitikime daug dėmesio buvo skirta aptarti ir NATO oro gynybai, be to, prezidentas pažymėjo, kad Lietuva ir toliau teiks karinę paramą Ukrainai, kurios finansinė apimtis sieks ne mažiau kaip 0,25 proc. BVP per metus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!