TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Saugirdas Vaitulionis pristatė naujieną: išskirtiniame renginyje – būrys žinomų veidų

2025-11-19 13:43
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 13:43

Antradienio vakarą prabangus Pirklių klubas Vilniuje buvo pilnas šviesų, muzikos ir rafinuoto aromato – daugiau nei šimtas garsenybių susirinko į jau kasmetine rudens tradicija tapusį vakarą, kurį surengė laidų vedėjas, kulinarinių knygų autorius, renginių organizatorius, kvapų kūrėjas ir vienas ryškiausių pramogų pasaulio atstovų – Saugirdas Vaitulionis.

Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių
TAIP PAT SKAITYKITE:

Kerinčio vakaro metu garsus vyras pristatė savo naujausius kvepalus „Tobacco d’Or“, sukurtus kartu su „Natūralios idėjos“ komanda, rašoma spaudos pranešime.

Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių
FOTOGALERIJA. Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių

„Norėjau sukurti jausmą“ 

Kaip juokavo vakaro svečiai, Saugirdo Vaitulionio renginiai jau seniai tapo sinonimu žodžiui „įspūdinga“, tad ir šiemet jis privertė svečius stebėtis dar kartą – kelios dešimtys specialiai šiam vakarui iš Ispanijos atgabentų alyvmedžių ir prabangus dekoras sukūrė jausmą, tarsi autentiškas alyvmedžių sodas būtų atgimęs pačioje Vilniaus širdyje.

„Norėjau sukurti jausmą, tarsi trumpam pabėgtume prie Viduržemio jūros – ten, kur laikas sulėtėja, o kvapas pasako daugiau nei žodžiai“, – kalbėjo Saugirdas Vaitulionis, pasitikęs svečius alyvmedžių sode, kuriuo pasirūpino „Baltic olive“ komanda, neseniai prisistačiusi ir televizijos projekte „Rykliai“.

Žinomi svečiai

Kaip ir kiekvienais metais, šiam vakarui kruopščiai ruošiasi ir čia atvykstantys bei savo įvaizdžiais stebinantys svečiai. Tarp šimtų susirinkusių garsenybių, pažinti naujuosius kvepalus atvyko specialiai iš Klaipėdos atvyko Andrius Užkalnis, daininikas Vaidotas Valiukevičius su širdies drauge, nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė, laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė, verslininkė bei viena ryškiausių socialinių tinklų žvaigždžių Daina Bosas su dukra Maria Randers, stilistė Milda Metlovaitė, atlikėja Natalija Bunkė su vyru Edgaru, dizaineris Robertas Kalinkinas, krepšininkas Darjušas Lavrinovičius su žmona Edita, plastikos chirurgas Vygintas Kaikaris su žmona Kristina, atlikėja ir verslininkė Oksana Pikul, laidų vedėja Eglė Kernagytė ir daugelis kitų.

Vakaro atmosfera buvo apgalvota iki paskutinės detalės. Trys skirtingos salės, trys nuotaikos, trys įspūdingi pasirodymą. vakarą pradėjusi arfos virtuazė Aistė Baliunytė-Dailidienė svečius nukėlė į mistišką alyvmedžių sodą, kuriame arfai pritarė paukščių čiulbėjimas, svečius pakerėjo į sceną grįžtantis Sasha Song, o vakaro kulminacija tapo pribloškiantis Martyno Kavaliausko pasirodymas - muzika, dekoras ir kvapas – viskas jungėsi į vieną pojūčių simfoniją. Sveikinimo kalbą sakęs „Natūralios idėjos“ vadovas Paulius Vaitulionis neslėpė, kad naujieji kvepalai tapo ir jo paties favoritais, be kurių jis nebeįsivaizduoja savo dienos.

Pristatydamas naujausią savo kūrinį ypatingai gausiai susirinkusiai garsenybių publikai, Saugirdas neslėpė emocijų:

„Norėjau, kad žmogus, praeidamas gatve, priverstų kitą atsisukti. Kad jį pasivytų ir pasakytų: „Jūs labai skaniai kvepiate.“ Kadangi pats šiais kvepalais kvėpinuosi jau kelis mėnesius ir ne kartą sulaukiau klausimų, kokie čia kvepalai, tikiuosi, kad mūsų komandai pavyko sukurti kvapą, kuris užburia. Noriu, kad žmonės, pasikvėpinę „Tabacco d‘or“ kvepalais ne“, – sako Saugirdas.

Kvepalai

„Tobaco d’Or“ – Kvepalai, kurie apgaubia aksomine šiluma ir užburiančiu prabangos šydu. Viršutinėse natose atsiskleidžiantys šviesiomis ir vaiskiai gaiviomis bergamotės ir kalendros natomis, pagardintomis subtiliu juodųjų pipirų dvelksmu. Kvepalų širdyje pulsuoja prabangi tabako giluma, persipinanti su švelniais gėlių akordais, kurie sukuria išskirtinį rafinuotumą. Galiausiai, aromatą apgaubia sandalmedžio, vanilės, tonkos ir muskuso šleifas – šiltas, kreminis ir ilgai išliekantis. Išskirtinai elegantiška modernios klasikos interpretacija, sukurianti elegancijos, paslapties ir nepamirštamos prabangos dvelksmą.

„Kvapų kūrimas man tapo aistra, kuria džiaugiuosi jau septintus metus. Džiaugiuosi, kad žmonės priima tai, ką darau – pirmieji dveji kvepalai tapo bestseleriais ir juos pamėgo tūkstančiai žmonių, o šie kvepalai, tikiu, taip pat ras kelią į žmonių širdis“, – jaudulio neslėpė Saugirdas.

Tai jau tretieji žinomo kvapų kūrėjo sukurti kvepalai. Prieš dvejus metus pristatyti „Charme d'Ambre“ kvepalai pelnė aukso medalį už geriausią metų produktą, o antrieji – „Rouge de Safran“ tapo tikru hitu, gavusiu geriausius įvertinimus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

