Saugirdas Vaitulionis paviešino brangų prisiminimą su Agne Jagelavičiūte: „Turėjome susitarimą“

A. Jagelavičiūtės 45-ojo gimtadienio proga S. Vaitulionis socialiniuose tinkluose paviešino vaizdo įrašą, kuriame – miela judviejų ilgos draugystės akimirka.
Saugirdas Vaitulionis pasidalijo prisiminimu
Šalia vaizdo įrašo Saugirdas pasidalijo ir savo mintimis bei prisiminimais, kuriuos nešiojasi širdyje.
Įrašu jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Atsisuk, gi, nu! Nusifotkinam!“, – girdžiu ir dabar net TĄ jos tembrą ir jaučiu trinktelėjimą per petį.
O tada – baisulinis žvengas, nes vietoj foto – prisifilmavom.
Ieškojau kokios mūsų bendros foto, bet strigau ties šituo video, kuris yra labai apie mus.
Šiandien nuo ryto jai rašyčiau meilės laiškus ir jau planuotume, kaip vakare eisime gražios vakarienės, o ji, kaip visada, man pasakytų: tik nieko nedovanok.
Mes turėjome su ja susitarimą – nepirkdavome vienas kitam dovanų. Kai geriau pagalvoju, per beveik du dešimtmečius draugystės, turiu vos porą jos dovanų.
Ne apie tai mes buvom.
Visada dovanodavome savo laiką. Ji – man per gimtadienius įbrukdavo lapelį su užrašu „kada pasakysi ir kur pasakysi“. Aš per jos – suraitydavau tą patį.
Ir tai visada būdavo geriausios dovanos – mūsų laikas: su daug juoko, pokalbių iki paryčių, ašarų, apsikabinimų ir didelio jausmo.
Dievulėliau, kaip aš to pasiilgstu!
Kiekvienos kartu praleistos sekundės! Ir kiekvieną jų mintyse vis atsisuku, kaip kokį nuostabiausią savo gyvenimo filmą, kurį norisi żiūrėti vėl ir vėl.
Mano gyvenimo meilei šiandien būtų suėję 45-eri.
Su gimtadieniu, mano partner in crime forever.
Nes Ikonos gyvena amžinai!
Kas mylėjot, šiandien mintyse apkabinkite ją. Žinau, kad ji tuo labai džiaugtųsi.
Nes Agnė mokėjo mylėti žmones. Visus“, – rašė S. Vaitulionis.
