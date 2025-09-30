Tokiame renginyje Saugirdas Vaitulionis lankėsi pirmą kartą: sėmėsi įkvėpimo

Renginių organizatorius neslepia, į Vokietiją vyko ne tik susipažinti su naujausiomis technologijų naujienomis, bet ir vedamas profesinio smalsumo – pamatyti, kaip vyksta pasauliniai pristatymai.
Pasaulinio masto renginys, į kurį suplūdo tūkstantinė minia nuomonės formuotojų bei žiniasklaidos iš visos Europos, nustebino net patyrusį renginių vilką – „Xiaomi“ naujausių įrenginių pristatymo reginyje didžiausią įspūdį paliko nepriekaištingas organizuotumas ir išpildymas.
„Esu buvęs daugybėje pasaulinių renginių, bet „Xiaomi“ pristatyme dalyvavau pirmą kartą, todėl man buvo labai įdomu, kaip atrodo jo išpildymas ir kuo nustebins. Kalbant atvirai, esu perfekcionistas ir stengiuosi, kad visuose mano organizuojamuose renginiuose viskas vyktų itin sklandžiai, tad bene didžiausią įspūdį ir paliko tobulas sustygavimas ir sklandumas nuo pirmo žingsnio.
Manęs tikrai labai nenustebinsi milžiniškais ekranais ar šviesos efektais, kurie, beje, buvo tikrai verti dėmesio – kur kas didesnį įspūdį padarė pavyzdingas komandos darbas. Renginio kokybė buvo tikrai pavydėtina, tad su pasimėgavimu stebėjau, kaip viskas vyko sekundės tikslumu“, – renginio įspūdžiais dalijosi Saugirdas.
„Xiaomi T15“ serijos išmanieji telefonai
Ne ką mažiau nei pats renginys S. Vaitulionį nustebino ir pristatyti įrenginiai. Dėmesio centre – renginio flagmanai „Xiaomi T15“ serijos išmanieji telefonai.
„Esu telefono iš rankų nepaleidžiantis žmogus, kaip ir daugelis, ko gero. Telefone man svarbūs trys dalykai – kamera, baterija ir tai, kaip greitai ją galima įkrauti (juokiasi).
Naujajame telefono modelyje man tikrai įspūdį paliko kamerų sistema – pats išbandžiau ir iš karto matyti skirtumas. Nuotraukų ir vaizdo įrašų kokybė labai gera, todėl manau, kad tiems, kas kuria turinį socialiniuose tinkluose, šis modelis tikrai patiks ir palengvins kasdienybę.
Pradžiugino ir baterija, kuri veikia beveik 30 procentų ilgiau, o jei pamiršti įkrauti, vos per penkiolika minučių galima įsikrauti iki 50 proc. – kol išsivalai dantis, telefonas jau pasiruošęs dienai. Man, amžinai pamirštančiam įsikrauti telefoną, – tai tikras išsigelbėjimas“, – teigia S. Vaitulionis.
Nors išvyka į Miuncheną buvo trumpa, S. Vaitulionis sako, kad jos jam labai reikėjo, nes jos išvakarėse į spaustuvę iškeliavo jau antroji vyro receptų knyga, prie kurios intensyviai dirbo pastarąjį pusmetį.
„Ši kelionė buvo tobulai laiku, kai po tokio intensyvaus kūrybinio laikotarpio labai reikėjo pakeisti aplinką ir pasisemti įkvėpimo, tad Miunchenas per „Oktoberfest“ ir pasaulinis naujausių „Xiaomi“ technologijų pristatymas – pats tas“, – juokiasi garsus renginių organizatorius.
Saugirdas Miunchene lankėsi nebe pirmą kartą ir teigia, kad tai vienas gražiausių Vokietijos miestų, alsuojantis ypatinga dvasia.
„Renginys vyko Bavarijoje – šis regionas man labai patinka, jame lankiausi ir pernai, Adele koncerte. Labai pasisekė, kad šįkart čia atvykau būtent dabar, kai miestas tiesiog šurmuliuoja nuo „Oktoberfest“.
Beje, man labai patiko, kad „Xiaomi“ renginiuose, kurių buvo ne vienas, ypatinga Bavarijos kultūra – gardus maistas ir autentiška atmosfera – buvo organiškai susieta su moderniais įrenginiais. Tai sukūrė netikėtą senų tradicijų ir ateities technologijų sintezę, kuri man pasirodė itin konceptuali“, – pasakoja S. Vaitulionis.
