  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Saugirdas Vaitulionis išklojo atvirai: „Meluoja visi, kurie sako, kad pinigai nėra svarbūs“

2025-09-03 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 12:55

Saugirdas Vaitulionis nuotr. Dariaus Kučio
6

Laidų vedėjas, renginių organizatorius, mados žurnalo „Elle Men Lithuania“ vyr. redaktorius ir kvapų kūrėjas Saugirdas Vaitulionis neslepia – finansinis saugumas jam yra vienas svarbiausių gyvenimo aspektų.

1

„Dovanokit už tiesmukumą, bet, manau, meluoja absoliučiai visi, kurie sako, kad pinigai nėra svarbūs. Jie suteikia saugumo jausmą, kuris tikrai yra labai svarbus. Čia yra atsakymas, dėl ko aš tiek daug dirbu.

Galų gale, jei nutiktų nelaimė ar dar kas – jei turi santaupų, juk vis tiek jautiesi stabiliau. Man gera žinoti, kad galiu padėti tėvams ar artimiesiems“, – sako S. Vaitulionis tinklalaidėje „Gyvenimas be stabdžių“, kurią veda finansų konsultantė Roberta Kazilionienė.

Buvo laikas, kai pinigų neturėjo

Šiandien Saugirdas Vaitulionis aktyviai dirba įvairiose srityse – yra vienas garsiausių renginių organizatorių, vadovauja komunikacijos projektams, veda pokalbių laidą „Jokių filtrų“, kuria savo vardo kvapų kolekciją su kompanija „Natūralios idėjos“ ir netrukus išleis antrąją kulinarinę knygą. Vis dėlto kelias į finansinį stabilumą buvo nelengvas.

„Pamenu laikus, kai man buvo dvidešimt keleri, kai skaičiuodavau litą prie lito ir kelios dienos iki algos tikrai būdavo sunkios“, – atvirauja Saugirdas. – „Vienintelis, kuo gali pasitikėti, esi tu, ir vienintelis, kas gali tavimi pasirūpinti, esi tu“.

Investuoja į nekilnojamą turtą

Kalbėdamas apie ateitį, jis pabrėžia investicijų svarbą – pats turi ne vieną nekilnojamojo turto objektą. „Man nekilnojamas turtas – uždirbtų pinigų išsaugojimas bei saugiausia investicija“, – sako jis.

Anot S. Vaitulionio, finansinio raštingumo vis dar, deja, trūksta daugeliui. „Finansinio raštingumo mumyse trūksta, nes žmonės tingi gilintis, negalvoja apie savo ateitį ir senatvę. Nebūtina visko išmanyti pačiam – tam yra specialistai, į kuriuos gali kreiptis ir kurie tave nukreips tinkama linkme.

Kiekvienas turi daryti savo darbą ir jeigu kažko neišmanai, turi nueiti pas tą žmogų, kuris išmano“, – įsitikinęs nuomonės formuotojas.

