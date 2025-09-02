Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Moteris apsimetė socialinės paramos centro atstove: iš klaipėdietės išviliojo 600 eurų

2025-09-02 11:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 11:18

Klaipėdoje Socialinės paramos centro atstove apsimetusi moteris iš garbaus amžiaus klaipėdietės pavogė 600 eurų.

Pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Klaipėdoje Socialinės paramos centro atstove apsimetusi moteris iš garbaus amžiaus klaipėdietės pavogė 600 eurų.

0

Kaip pranešė uostamiesčio policija, pirmadienį į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi 83 metų moteris. Ji nurodė, kad prieš savaitę, rugpjūčio 25 dieną, tarp 12-15 val., į namus Debreceno gatvėje atėjo nepažįstama, socialinės paramos centro atstove prisistačiusi moteris.

Jai išėjus pareiškėja pastebėjo, kad dingo 600 eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. 

