Moteris apsimetė socialinės paramos centro atstove: iš klaipėdietės išviliojo 600 eurų

Kaip pranešė uostamiesčio policija, pirmadienį į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi 83 metų moteris. Ji nurodė, kad prieš savaitę, rugpjūčio 25 dieną, tarp 12-15 val., į namus Debreceno gatvėje atėjo nepažįstama, socialinės paramos centro atstove prisistačiusi moteris.
Jai išėjus pareiškėja pastebėjo, kad dingo 600 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
