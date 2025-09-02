Tėvo atminimas atnešė sėkmę loterijoje: atskleidė, kur išleis įspūdingą sumą

46 metų Darrenas McGuire’as, dujų inžinierius iš Boltono, Anglijoje, šią vasarą laimėjo didžiulį loterijos prizą, pasirinkęs skaičius, susijusius su šiomis datomis – 1948 m. kovo 22 d. ir 2011 m. rugsėjo 21 d., praneša people.com.
Prakalbo apie laimėjimą
Vyras pasakojo, kad labai mylį savo velionį tėtį, todėl visuomet loterijoje renkasi skaičius, susijusius su juo.
„Mes visi labai pasiilgstame mano tėčio, todėl loterijos bilietuose visada naudoju su juo susijusius skaičius. Tą patį rytą, kai vyko burtų traukimas [liepos 23 d.], dvi rožių krūmai mūsų sode, kurie daugiau nei ketverius metus visiškai nežydėjo, staiga prasiskleidė ir išleido tobulą raudoną rožę. Man tai buvo ženklas nuo Tėčio, kad ši diena – ypatinga. Ir taip tikrai buvo“, – aiškino D. McGuire’as.
O kaip McGuire’as planuoja išleisti laimėtus pinigus? Jis BBC sakė, kad nori pagerinti savo „darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą“ bei pagaliau iškilmingai vesti savo gyvenimo draugę Laurą Thwaites, su kuria kartu jau 20 metų.
„Esame kartu jau 20 metų ir planavome susituokti dar prieš keletą metų, bet tada Laura pastojo, paskui persikėlėme gyventi į naują namą. Be to, aš dažnai dirbu septynias dienas per savaitę kaip dujų inžinierius būsto asociacijoje – tai darbas, kurį labai mėgstu – tad dėl viso to vestuves vis atidėdavome“, – pasakojo jis.
Jis tikisi, jog laimėjimas leis daugiau kokybiško laiko praleisti su savo dviem vaikais.
„Šeima yra svarbiausia. Kalbant apie vaikus – kai ir jiems galutinai atėjo suvokimas apie laimėjimą, vienas paprašė „PlayStation 5“, o kitas svajoja apie apsipirkimo maratoną – rūbų ir sportbačių… Na, pažiūrėsime, ką galėsime padaryti“, – sakė ji.
Ji taip pat sakė, kad šeima planuoja plėsti savo namus, kad turėtų daugiau erdvės.
„Mums labai patinka mūsų namas, rajonas, kuriame gyvename, ir jame esantys žmonės. Planuojame statyti priestatą ir įsirengti papildomas erdves palėpėje, kad visa šeima turėtų daugiau vietos. Taip pat norime paversti rūsį baru ir vakarėlių kambariu. Mums patinka švęsti, ir tikrai švęsime šitą laimėjimą – turbūt ne vieną kartą!“ – sakė ji „National Lottery“.
McGuire’as pridūrė, kad taip pat norėtų su šeima suplanuoti „savaitės atostogas Ispanijoje“, kad viskas iki galo „susigulėtų galvoje“.
