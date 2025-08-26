Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvis loterijoje laimėjo pusę milijono: paaiškėjo, kur pirko bilietą

2025-08-26 09:19 / šaltinis: Made In Vilnius
2025-08-26 09:19

Atrodytų smulkmena – parduotuvėje prigriebtas nutrinamas loterijos bilietas – gali į gyvenimą įnešti reikšmingų pokyčių.

Loterija (nuotr. SCANPIX)

Būtent taip nutiko vilniečiui, kuris žaidime „VIP klubas" laimėjo iki šiol didžiausią prizą momentinių loterijų istorijoje – pusę milijono eurų, rašoma pranešime spaudai.

3

Būtent taip nutiko vilniečiui, kuris žaidime „VIP klubas“ laimėjo iki šiol didžiausią prizą momentinių loterijų istorijoje – pusę milijono eurų, rašoma pranešime spaudai.

Mama žino geriausiai

O visos šios sėkmės istorijos nebūtų be vilniečio mamos, kurios žodžiai, pasakyti prieš keletą metų, ir paskatino vyrą įsigyti bilietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mama dalyvaudavo loterijose, bet jai nesisekė. Vieną kartą aš sudalyvavau – ir laimėjau dviratį. Tada ji pasakė, kad ir ateityje turėčiau naudotis savo laiminga ranka“, – prisimena žaidėjas.

Nuo tada vyras retkarčiais pasitikrindavo sėkmę viename ar kitame žaidime. 

„Nes siūlo didžiausią prizą tarp momentinių loterijų. Šitą bilietą ir nusipirkau pirmadienio vakarą užsukęs į Žvėryno „Maximą“, – savo pasirinkimą paaiškina vilnietis.

Loterijos atstovybėje – dar prieš atidarymą

O toliau sekė bemiegė naktis. Parsinešęs namo bilietą ir jį nutrynęs žaidėjas sužinojo laimėjęs pusę milijono eurų.

„Daugybę kartų pertikrinau, vis ieškojau – gal akys neapgavo. Namiškiams nieko nesakiau, dar netikėjau ir nenorėjau veltui jaudinti. Naktį praleidau su savo mintimis“, – emocijų laviną prisimena vyras.

O kitą rytą, dar prieš atidarymą, vyras jau lūkuriavo prie loterijos atstovybės.

„Dabar jau sulaukiau patvirtinimo, bet rankos dar virpa. Laukiu vakaro, įdomu, kaip reaguos žmona, kai pranešiu“, – nekantravo laimėtojas.        

Tikroji sėkmė – kai visko užtenka

Paklaustas, ką planuoja veikti su 500 000 eurų suma – vyras sako, kad planas tokiam atvejui parengtas jau seniai.

„Kadangi tikėjau mamos žodžiais, tai pagalvodavau, ką darysiu, jei pasiseks. Tai paprasti, bet esminiai dalykai – atiduosime paskolą už būstą ir pirksime sodybą kur nors prie vandens. Daugiau galėčiau niekada nebelaimėti, tiek man pilnai užtenka“, – užtikrintas žaidėjas.

