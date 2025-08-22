Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Grigeo Group“ pajamos augo 12 proc. iki 116,7 mln. eurų, pelnas smuko 19 proc.

2025-08-22 10:45 / šaltinis: BNS
2025-08-22 10:45

Medžio plaušo plokščių, kartono bei higieninio popieriaus gamybos grupės „Grigeo Group“ šiemet per sausį-birželį pasiekė 116,7 mln. eurų konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 12 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2024 metais, kada siekė 104,3 mln. eurų. 

„Grigeo Klaipėda“ BNS

Pelnas prieš apmokestinimą sumenko 19 proc. iki 9,7 mln. eurų, nors prieš metus siekė 12 mln. eurų, per „Nasdaq" Vilniaus biržą pranešė „Grigeo Group". 

0

Pelnas prieš apmokestinimą sumenko 19 proc. iki 9,7 mln. eurų, nors prieš metus siekė 12 mln. eurų, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Grigeo Group“.

Grupės EBITDA – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2024 metų pirmu pusmečiu sumažėjo 5 proc. iki 15,8 mln. eurų, o prieš metus siekė 16,7 mln. eurų.

 „Grigeo Group“ vadovas Tomas Jozonis sako, kad pirmojo šių metų pusmečio rezultatai rodo stabilumą. 

Pasak jo, nors sulėtėjusi ekonomika, svyruojančios žaliavų kainos ir kintanti konkurencinė aplinka lėmė šiek tiek mažesnį pelną, grupė yra augimo kelyje.

„Stipriname savo pozicijas Baltijos šalių, Skandinavijos ir Vakarų Europos rinkose, pradedame įgyvendinti daugiau nei 106 mln. eurų siekiančias investicijas higieninio popieriaus segmente. Nuolat augantis šios produkcijos poreikis leidžia mums užtikrintai investuoti ir planuoti dar geresnius rezultatus ateityje“, – pranešime teigia jis.  

„Grigeo Group“ grupę sudaro įmonės „Grigeo Group“, „Grigeo Packaging“, „Grigeo Baltwood“, „Grigeo Klaipėda“, Ukrainos „Mena Pak“,  „Grigeo Paper Packaging“, „Grigeo Tissue“, „Grigeo Recycling“ Latvijoje bei „Grigeo Hygiene“, valdanti higieninio popieriaus fabriką Lenkijoje.

„Grigeo“ akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.

