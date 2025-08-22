„Achema“ atnaujino amoniako gamybą

„Po trijų mėnesių pertraukos Jonavos azoto trąšų gamykla „Achema“ atnaujino pagrindinio produkto – amoniako – gamybą daliniais pajėgumais t.y. paleido vieną iš dviejų turimų gamybinių agregatų“, – pranešė „Achemos grupė“.
Gegužės viduryje „Achema“ gamybą laikinai sustabdė, reaguodama į nepalankią situaciją rinkoje – Europoje stipriai svyruojant gamtinių dujų kainai ir į rinką plūstant pigiai produkcijai iš trečiųjų šalių.
Dėl iššūkių gamtinių dujų ir trąšų rinkose didžiausia Lietuvoje gamtinių dujų vartotoja „Achema“ nuo 2021 m. rudens dirba daliniu pajėgumu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!