Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Achema“ atnaujino amoniako gamybą

2025-08-22 08:34 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 08:34

Koncerno „Achemos grupė“ valdoma Jonavos azoto trąšų gamykla iš dalies atnaujino gegužę sustabdytą amoniako gamybą, pranešė grupė.

„Achema” (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Koncerno „Achemos grupė“ valdoma Jonavos azoto trąšų gamykla iš dalies atnaujino gegužę sustabdytą amoniako gamybą, pranešė grupė.

REKLAMA
0

„Po trijų mėnesių pertraukos Jonavos azoto trąšų gamykla „Achema“ atnaujino pagrindinio produkto – amoniako – gamybą daliniais pajėgumais t.y. paleido vieną iš dviejų turimų gamybinių agregatų“, – pranešė „Achemos grupė“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gegužės viduryje „Achema“ gamybą laikinai sustabdė, reaguodama į nepalankią situaciją rinkoje – Europoje stipriai svyruojant gamtinių dujų kainai ir į rinką plūstant pigiai produkcijai iš trečiųjų šalių.

Dėl iššūkių gamtinių dujų ir trąšų rinkose didžiausia Lietuvoje gamtinių dujų vartotoja „Achema“ nuo 2021 m. rudens dirba daliniu pajėgumu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų