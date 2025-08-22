Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: buvusių Klaipėdos Prekybos uosto kultūros rūmų vietoje iškils „Lidl“

2025-08-22 09:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 09:21

 Klaipėdoje esančių buvusių Prekybos uosto kultūros rūmų teritorijoje kitąmet iškils prekybos tinklo „Lidl Lietuva“ parduotuvė, skelbia „Verslo žinios“.

LIDL

 Klaipėdoje esančių buvusių Prekybos uosto kultūros rūmų teritorijoje kitąmet iškils prekybos tinklo „Lidl Lietuva“ parduotuvė, skelbia „Verslo žinios“.

0

Objektą valdanti specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „Tewox“ į projektą iš viso investuos 6 mln. eurų, statybos darbus atliks bendrovė „Telšių statyba“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak portalo, uostamiesčio Juliaus Janonio gatvėje esančiame daugiau nei 5,8 tūkst. kv. metrų ploto sklype iškils maždaug 2 tūkst. kv. metrų ploto parduotuvės pastatas, jį „Lidl Lietuva“ nuomosis ilgalaikės nuomos pagrindu.

„Tewox“ valdoma įmonė „Janonio 27“ leidimą teritorijos pokyčiams gavo šių metų gegužę.

Šią teritoriją įmonė valdo nuo 2021-ųjų. Anksčiau pastate veikė uostamiestyje žinomi naktiniai klubai „Nova“, „Indigo“, „Dada“, „Kiwi“, o pastaruoju metu buvo įsikūręs baldų komisas, sporto salė.

Šiuo metu teritorijoje stovi apleistas dviejų aukštų, daugiau nei 3,4 tūkst. kv. m bendro ploto buvusių kultūros namų pastatas. 

„Lords LB Asset Management“ valdomos investicinės bendrovės „Tewox“ įmonių grupės turtas pernai perkopė 160 mln. eurų, jai priklauso daugiau nei 82 tūkst. kv. m nuomojamo ploto.

