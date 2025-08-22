Žiniasklaida: buvusių Klaipėdos Prekybos uosto kultūros rūmų vietoje iškils „Lidl“

Objektą valdanti specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „Tewox“ į projektą iš viso investuos 6 mln. eurų, statybos darbus atliks bendrovė „Telšių statyba“.
Pasak portalo, uostamiesčio Juliaus Janonio gatvėje esančiame daugiau nei 5,8 tūkst. kv. metrų ploto sklype iškils maždaug 2 tūkst. kv. metrų ploto parduotuvės pastatas, jį „Lidl Lietuva“ nuomosis ilgalaikės nuomos pagrindu.
„Tewox“ valdoma įmonė „Janonio 27“ leidimą teritorijos pokyčiams gavo šių metų gegužę.
Šią teritoriją įmonė valdo nuo 2021-ųjų. Anksčiau pastate veikė uostamiestyje žinomi naktiniai klubai „Nova“, „Indigo“, „Dada“, „Kiwi“, o pastaruoju metu buvo įsikūręs baldų komisas, sporto salė.
Šiuo metu teritorijoje stovi apleistas dviejų aukštų, daugiau nei 3,4 tūkst. kv. m bendro ploto buvusių kultūros namų pastatas.
„Lords LB Asset Management“ valdomos investicinės bendrovės „Tewox“ įmonių grupės turtas pernai perkopė 160 mln. eurų, jai priklauso daugiau nei 82 tūkst. kv. m nuomojamo ploto.
