Jūroje skęstantį berniuką išgelbėjęs Aistis: „Iš pradžių nebuvo lengva suprasti“

Liudininkas nufilmavo vaiko gelbėjimą Baltijos jūroje Klaipėdoje, šalia molo. Vaizdo įraše matyti, kaip berniuką iš bangų ištraukė du vyrai. Vienas jų – banglentininkas Aistis.
„Begaudant bangas išgirdau kažkokius riksmus. Iš pradžių nebuvo lengva suprasti, ar čia kažkoks pagalbos šauksmas, ar tiesiog žmonės šokinėja per bangas. Nes labai keista buvo, labai daug žmonių buvo, kurie maudėsi“, – pasakoja Aistis Strelčiūnas.
Banglentininkas stebėjosi, kad per dideles bangas ir neramią jūrą žmonės vis tiek maudėsi. Pasak Aisčio, galingą jūros trauką jautė ir jisai pats, nukritęs nuo banglentės, prie kurios buvo prisirišęs. Be to, jūroje sunku girdėti, ką krante šaukia žmonės, tad, anot jaunuolio, visa laimė, kad šie gestais rodė, jog kažkas negerai bei kur nutiko nelaimė.
„Pamatęs žmones vandenyje, prie jų priplakiau ir pamačiau skęstantį vaiką, kurį jau gelbėjo vyras, tikriausiai užsienietis“, – sako Aistis.
Kaip vėliau paaiškėjo, užsienietis buvo krante, kai vaiko mama ėmė šauktis pagalbos, tad jis pirmasis ir priplaukė prie 7–10 metų berniuko. Netrukus šalia atskubėjo ir Aistis.
„Priplaukus, vaikas galėjo labai patogiai įsikibti į banglentę. Su viena ranka buvo labai patogu jį prilaikyti, o kita po truputį irkluoti link kranto. O tas vyras, kuris gelbėjo, parplaukė pats“, – prisimena Aistis.
Artėjant prie kranto su išsigandusiu vaiku, didvyrius, išgelbėjusius vaiką, pasitikti atskubėjo dar būrelis poilsiautojų. Berniuko mama laukė krante. Šioje atkarpoje šalia molo gelbėtojai nebudi, tad jei ne Aisčio bei užsieniečio drąsa, viskas galėjo pasibaigti tragiškai.
Neatsakingas tėvų elgesys
Anot gelbėtojų, jūra iš tiesų labai traukė į save, visur plevėsavo maudytis draudžiančios raudonos vėliavos.
„Teko labai stipriai dirbti prevencinį darbą, nes žmonės, poilsiautojai bando atsigriebti už vasarą, paskutinės vasaros dienos, vanduo šiltas, lenda į jūrą“, – komentuoja Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Siakkis.
Pasak gelbėtojų, žmonės vis dar elgiasi labai neatsakingai.
„Tėvai su vaikais lenda, bando išsimaudyti, nekreipia dėmesio į raudoną vėliavą, kad draudžiama maudytis, nekreipia į gelbėtojų įspėjimus. Gelbėtojas įspėja, išeina, tie: „supratom“. Tik išėjo ir iš karto vėl lipa į vandenį“, – teigia A. Siakkis.
Darbo netrūko ir Šventosios gelbėtojams. Ir čia plevėsavo raudonos vėliavos, tačiau žmonės plaukė į jūrą. Vienam mažamečiui taip pat ši diena galėjo būti paskutinė.
„Tiesiog neįgalus vaikas ėjo maudytis, jis yra nesusivokiantis aplinkoje. Tai jis iš karto tik nuėjęs pradėjo skęsti“, – pasakoja Palangos gelbėtojas Kajus Pirožnikas.
Vaiką pasiėmė neįgali jo mama bei medikai. Na, o Palangos gelbėtojai primena – maudynes girtiems ar plevėsuojant raudonai vėliavai užtraukia baudą nuo 100 iki 300 eurų, tam pasikartojus bauda jau siekia nuo 300 iki 900 eurų.
