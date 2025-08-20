Iš Radži – svarbi žinia gerbėjams: paskelbė visiems

Šiandien žymus lietuvių atlikėjas savo socialiniuose tinkluose paskelbė, jog šiandien Šventojoje surengs paskutinį koncertą šią vasarą pramogų centre „Titanike“.
Kviečia visus
Nors šią vasarą Radži gana dažnai koncertavo pramogų centre „Titanike“, šiandien čia koncertą rengs paskutinį kartą šią vasarą.
Pasidalinęs įrašu atlikėjas kviečia visus susitikti 20:00h pramogų centre „Titanike“.
