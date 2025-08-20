Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Radži – svarbi žinia gerbėjams: paskelbė visiems

2025-08-20 11:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 11:55

Žymus lietuvių dainininkas Radži Aleksandrovičius šiandien surengs paskutinį koncertą šią vasarą pramogų centre „Titanike“, kuris vyks Šventojoje.

Žymus lietuvių dainininkas Radži Aleksandrovičius šiandien surengs paskutinį koncertą šią vasarą pramogų centre „Titanike“, kuris vyks Šventojoje.

0

Šiandien žymus lietuvių atlikėjas savo socialiniuose tinkluose paskelbė, jog šiandien Šventojoje surengs paskutinį koncertą šią vasarą pramogų centre „Titanike“.

Kviečia visus

Nors šią vasarą Radži gana dažnai koncertavo pramogų centre „Titanike“, šiandien čia koncertą rengs paskutinį kartą šią vasarą.

Pasidalinęs įrašu atlikėjas kviečia visus susitikti 20:00h pramogų centre „Titanike“.

