Unikali „Titaniko“ paroda: „Siūlo tai, ko iki šiol dar niekas neparodė“

Unikalūs eksponatai ir detalės iš žymaus filmo dar labiau padeda pajusti dramą.
Kadruose atkurti pasaulyje gerai žinomi įvykiai – prieš daugiau nei šimtmetį „Titaniko“ denyje orkestras savo muzika bandė atitraukti keleivių dėmesį nuo artėjančios neišvengiamos mirties.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Dabar, norint pasinerti į dramatiškiausios XX amžiaus laivo katastrofos istoriją, nereikia rizikuoti gyvybe ir leistis į vandenyno dugną povandeniniu laivu. Pakanka užsidėti virtualios realybės akinius šioje parodoje ir atsidurti kajutėje ar denyje.
„Matome mašinų skyrių, Marconio kambarį, iš kurio buvo pasiųstas S.O.S. signalas. Ir, žinoma, stovime ant denio kartu su kapitonu Smithu, žvelgdami į gražų saulėlydį. Manau, ši paroda apie „Titaniką“ siūlo tai, ko iki šiol dar niekas neparodė“, – komentavo „Madrid Artes Digitales“ generalinis direktorius Jelle de Jong.
Lankytojai per dviejų valandų trukmės patirtį išgyvena išgalvotos Callaghan šeimos gyvenimą – nuo „Titaniko“ statybų iki jo liūdnos pabaigos.
„Tai tarsi graikų tragedija. Didžiausias objektas Žemėje pirmosios kelionės metu. Tai tarsi to meto visuomenės pjūvis, ir po keturių dienų – Atlanto dugnas“, – teigė „Titaniko“ kolekcionierius Juan Cruz Ercoreca.
Parodoje, kurią sukūrė ispanai, galima pamatyti eksponatus, priklausiusius išgyvenusiems „Titaniko“ keleiviams, taip pat rekvizitą iš kultinio Jameso Camerono filmo „Titanikas“. Ispanų sukurta virtuali visata šiuo metu laikinai perkelta į Londoną ir bus atvira lankytojams iki lapkričio.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
