36 metus policijoje dirbantis pareigūnas uždirba 2 tūkst. į rankas: „Nematau jokių perspektyvų“

Jis susitiko su Seimo pirmininku Juozu Oleku, kuris taip pat žadėjo surasti papildomų pinigų pareigūnų atlyginimams. Tiesa, kokia tai galėtų būti suma, neaišku. V. Kondratovičius suskaičiavo, kad norint įgyvendinti pareigūnų pageidavimus, reikia bent 40 milijonų eurų.
Prognozuoja, kad situacijai nesikeičiant dalis pareigūnų išeis iš darbo
Vyriausiasis policijos tyrėjas Vaidas komisariato slenkstį mina jau 36 metus. Ir nors pareigūnas atlyginimu nesiskundžia – dėl stažo ir su priedais jis siekia apie 2000 eurų į rankas, bet vyras pavargo nuo politikų žarstomų ir nevykdomų pažadų statutiniams pareigūnams.
Vaidui, kaip turinčiam daugiau kaip 25 metus darbo stažo, valdžia vasarą žadėjo 400 eurų priedą, bet dabar jis susitraukė iki 300-ų.
„Nematau jokių perspektyvų. Sakykim, netgi galima drąsiai pasakyti, kad aš su policija turiu bendrą praeitį ir turbūt neturiu jokios ateities, tai faktas. Ir čia laiko klausimas“, – TV3 Žinioms sakė vyriausiasis tyrėjas Vaidas Giršvildas.
Jis mano, kad valdžios neištesėti pažadai pareigūnus demotyvuoja, tad tai juos pastūmės palikti tarnybą.
„Patyrę pareigūnai, jų ten atlyginimas kils keliais eurais, jeigu iš tikrųjų taip, aš labai bijau, kad kitų metų pavasarį gali įvykti, jeigu ne griūtis, tai labai ženklus gretų sumažėjimas“, – įsitikinęs V. Giršvildas.
O kad nepriteklius yra policijos pareigūnų gyvenimo norma antrina ir policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Anot jo, 20 procentų pareigūnų turi leidimus dirbti antrą darbą.
Dėl karo grėsmės – jokių veiksmų
Valdžia pareigūnams nesugeba ne tik mokėti oraus atlyginimo, bet ir išaušus dienai X pareigūnai tam bus labai prastai pasiruošę, teigia generalinis komisaras.
Valdžia jau treti metai neranda už ką policijos pareigūnams nupirkti tam tikro lygio šarvinių liemenių, balistinių šalmų, ilgavamzdžių NATO standartus atitinkančių šaunamųjų ginklų ir kitų karinio standarto priemonių.
„Tam buvo numatytas 81 milijonas eurų bendram biudžete, tai nėra. Čia Ukrainai ar mums? Mūsų Lietuvos policijai. Tai nuo 22 metų rudens nebuvo skirta nei vieno euro tikslinio šių priemonių įsigijimui“, – Artūro Anužio laidoje „Svarbiausias klausimas“ dingusiais pinigais stebėjosi policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
O po statutinių pareigūnų grasinimų protestuoti dėl žadėto, bet 7 procentais nepadidinto atlyginimo, sureagavo ir Vidaus reikalų ministras V. Kondratovičius. Ministras skubėjo aptarti situacijos su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Pažadus dalino ir J. Olekas.
„Diskusijoje Seime, tiek Vyriausybėje svarstant galbūt dar kažkokios papildomos lėšos gal ir atsiras“, – neapibrėžtai kalbėjo J. Olekas.
Tačiau kokia tai galėtų būti suma, politikai neįvardija.
„Kiekvienas euras svarbus – kiekvienas euras svarbus, ar milijonas ar du, ar penki, kurie atsirastų, jeigu bus tokia galimybė“, – tikino J. Olekas.
Tik, tiesa, kelių ar keliolikos milijonų, pareigūnų atlyginimus pakelti 7 procentais – neužteks.
„Kitais metais būtų užtekę 60-70 milijonų eurų. Tai tokia suma būtų, iš tikrųjų tinkama, jeigu, tarkim pavyktų prie tų 30 mln. bendrų finansavimo, dar gauti 40 milijonų, tai tas planas būtų įvykdytas“, – įsitikinęs V. Kondratovičius.
Pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Ineta Kursevičienė teigia, kad tokios politikų šnekos jau verčia pareigūnus imtis veiksmų.
„Tik policijai 7 milijonai iš tų 12, tai net po nei tuos 5 procentus nesigauna, tai juokinga. Ir juokinga, ir graudu. Aš pasikalbu šiom dienom su pareigūnais, tai jie tikrai – jie ieškosi darbų“, – sakė I. Kursevičienė.
Ketina išeiti protestuoti į gatves
Anot statutinius pareigūnus vienijančios profsąjungos pirmininkės, su „galbūt“ politikai šį kartą neprasisuks.
Mažiausiai, ką valdžia turi padaryti – tai sugrąžinti vasarą žadėtus 7 procentus atlygiui pakelti. Priešingu atveju, bus peržengta raudona linija ir pareigūnai lapkričio pabaigoje kartu su kultūrininkais išeis į gatves.
„Mes nesiruošiam toliau būti patyčių objektais ir kaip pasakyti, tiesiog žmonės neišgyvena. Paskolas, jeigu reikia jiems mokėti, jie kreipiasi į profesinę sąjungą, kad suteiktų jiems vienkartinę išmoką padengti paskolos įnašui, tai, žinokit, absurdo teatras“, – galvą dėl esmos situacijos kraipė I. Kursevičienė.
Statutinius pareigūnus vienijanti profsąjunga žada prašyti leidimo į gatvę išeiti ir protestuoti 5000 pareigūnams.
