Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Finansų ministerija žada vertinti galimybes dar labiau didinti finansavimą mokytojų algoms

2025-10-20 18:19 / šaltinis: BNS
2025-10-20 18:19

Švietimo bendruomenei teigiant, kad kitų metų biudžeto projekte numatytu finansavimu laužomi kolektyvinės sutarties įsipareigojimai dėl mokytojų algų didinimo, Finansų ministerija žada vertinti galimybes tam skirti daugiau lėšų.

Mokytojas (nuotr. Unsplash.com)

Švietimo bendruomenei teigiant, kad kitų metų biudžeto projekte numatytu finansavimu laužomi kolektyvinės sutarties įsipareigojimai dėl mokytojų algų didinimo, Finansų ministerija žada vertinti galimybes tam skirti daugiau lėšų.

REKLAMA
1

„Atsižvelgiant į Seime svarstymo metu gautus pasiūlymus, bus vertinamos galimybės didinti finansavimą mokytojų atlyginimams“, – BNS pateiktame komentare nurodė ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi ji akcentavo, kad 2026–2028 metų biudžeto projekte yra numatytas darbo užmokesčio fondo didinimas mokytojams, dėstytojams, kultūros darbuotojams, statutiniams pareigūnams.

REKLAMA
REKLAMA

„Nepaisant to, kad visų šių grupių poreikiai yra didesni, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes (...) ir pagrindinį prioritetą – gynybos finansavimą, jiems visiems buvo nuspręsta didinti atlyginimus 5 proc.“ – nurodė ministerija.

REKLAMA

Ji atkreipė dėmesį, kad minėtų grupių darbuotojams darbo užmokesčio fondas didinamas kur kas smarkiau nei visiems kitiems dirbantiesiems viešajame sektoriuje.

„Pavyzdžiui, valstybės tarnautojams ir pagal sutartis dirbantiesiems pareiginės algos bazinis dydis didėja vos 0,7 proc.“ – pažymėjo Finansų ministerija.

Taip ji komentavo po to, kai Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas BNS pareiškė, kad biudžeto projektu laužoma šakos kolektyvinė sutartis.

REKLAMA
REKLAMA

Pernai spalį atnaujintoje sutartyje numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas. Tai yra ne mažiau kaip šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padaugintas iš 1,05.

Finansų ministerijos duomenimis, prognozuojama, kad kitais metais vidutinis šalies darbo užmokestis augs 7,3 procento. Tad pagal susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėtų didėti 7,65 procento.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį sakė, kad kitąmet mokytojų atlyginimams biudžete projektuojama suma atitinka kolektyvinį susitarimą, bet yra „įtampų ir problemų 2027 ir 2028 metams“.

Ministrė pirmininkė pripažino, kad trimečiame biudžete pinigų mokytojų atlyginimams trūksta. I. Ruginienė žadėjo ieškoti galimybių išpildyti mokytojams ir pareigūnams duotus pažadus ir pažymėjo, kad biudžetas galės būti taisomas jį svarstant Seime.

REKLAMA

Pasak E. Milešino, profsąjunga Vyriausybei siūlo laikytis kolektyvinės sutarties ir nuo sausio 1-osios 7,65 proc. padidinti pedagogų atlyginimus. Tai, LŠMPS pirmininko teigimu, iš biudžeto pareikalautų apie 169 mln. eurų.

Kitas profsąjungos keliamas variantas – nedidinti atlyginimų aštuonis 2026-ųjų mėnesius ir nuo rugsėjo 1 dienos juos padidinti 11,5 procento. Anot E. Milešino, tai valstybei kainuotų 85 mln. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų