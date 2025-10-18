Vita papasakojo, kada baigia mokytojos darbą: „Būna, kad paskutinius laiškus parašau tėvams ir dešimtą valandą“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Vilniaus Maironio progimnazijoje dirbanti Vita mokytojo profesiją prisijaukinusi jau apie 40 metų. Istorijos mokytoja turi apie 400 mokinių – nuo penktos iki aštuntos klasės. Vita atvira – mokytojo profesija atkeliauja ir su tam tikru bagažu. Mokytoja pasakoja, kad neretai tenka pasėdėti ir iki vėlaus vakaro.
„Būna, kad paskutinius laiškus parašau tėvams ir dešimtą valandą. Apskritai mokytojo darbą įdėti į etatą buvo naivus darbas, nes mes negalime dirbti nuo valandos iki valandos, turi padaryti kažką po darbo valandų“, – pasakoja istorijos mokytoja Vita Dakanienė.
Progimnazijos direktorė pasakoja, kad sunku pasikviesti jaunus mokytojus. O jei juos pavyksta prisijaukinti, dažnai jie ilgai ir neužsibūna.
„Būna, kad tiesiog trunka vienerius metus. Nauji vadovėliai, naujos programos iš tikrųjų pareikalauja daug daugiau laiko, negu už jį yra apmokama“, – komentuoja Vilniaus Maironio progimnazijos direktorė Lina Tamulytė.
Kviečia dirbti pensinio amžiaus mokytojus
Nors 85 procentai mokytojų teigė esą patenkinti darbu mokyklose, savo atlyginimu patenkinti tik 3 iš 10, rodo pernai atliktas tarptautinis „TALIS“ mokytojų nuomonės tyrimas. Negana to, aiškėja ir kiti iššūkiai – trūksta jaunų mokytojų. Tyrimo duomenimis, Lietuvoje jaunesnių nei 30 metų pedagogų yra vos 4 iš 100, kai vyresnių nei 50-ties – 60 procentų. Mokytojų amžiaus Lietuvoje vidurkis yra 51 metai, kai EBPO vidurkis – 45 m.
O štai Valstybės duomenų agentūros statistika rodo, kad praeitais mokslo metais pedagogų, kurie jau pensinio amžiaus – 65-erių ir vyresni – skaičius perkopė 2 tūkstančius.
„Aišku, yra iššūkis, kad mūsų mokytojai yra vyresni, bet iš kitos pusės gali būti kaip ir privalumas, nes jie turi daug patirties, bet kad neateina daug jaunų žmonių, tai irgi yra iššūkis“, – teigia Nacionalinės švietimo agentūros pasiekimo tyrimų skyriaus vedėja Eglė Melnikė.
„Dalis administracijos tiesiog prašyte prašo mokytojų, išėjusių į užtarnautą poilsį, grįžti, pasiimti kažkokių valandų, žada palankiausias sąlygas, tai taip mokytojų bendruomenė sensta“, – prideda švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Lilija Bručkienė.
ŠMSM strategija
Negana to, apie pusė Lietuvos mokytojų, jaunesnių nei 30 m., tikina, kad paliktų mokytojo profesiją po penkerių metų. Taip pat net 7 iš 10 pedagogų Lietuvoje patiria stresą dėl įvairių pokyčių švietimo sistemoje.
„Nesibaigiančios reformos ir pokyčiai, kurie nepagrįsti nei priemonėmis mokymo, nei nacionalinių patikrinimų žiniomis, tai yra ta nežinomybė, kuri išbalansuoja ugdymo sistemą“, – sako L. Bručkienė.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė pripažįsta, kad jaunų mokytojų trūksta, tačiau švietimo darbuotojų profesinė sąjungą problemą įžvelgia kitur: „Dabartinė politika yra orientuota į tai, kad paskatintų stoti į tas specialybes, bet visiškai neorientuota į tai, kad būtų išlaikyti jauni mokytojai ir kad būtų garantuoti, kad atidirbę daugelį metų jie galės oriai pasitraukti“.
„Dabar yra sudaryta darbo grupė ekspertų, kurie rengia pedagogų darbo rengimo ir pritraukimo į ugdymo įstaigas tam tikras kryptis. Vakarų Lietuvos regiono jaunimas važiuoja studijuoti į Vilnių, Kauną ir specialistų trūkumą ten labai jaučiam ir dėl to manom, kad ten, kur studijuos, jie po to liks dirbti“, – komentuoja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Tyrime iš viso dalyvavo 55 šalys, virš 4200 Lietuvos mokytojų ir virš 200 mokyklų vadovų. Iš viso Lietuvoje, Valstybės duomenų agentūros duomenimis, yra virš 27 tūkstančių pedagogų.
