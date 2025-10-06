Liberalai kreipėsi į Popovienę: ragina apsaugoti Kultūros ministeriją nuo „aušriečių“

„Visą Vyriausybę įkaite paėmusi „Nemuno aušra“ dabar įsivaizduoja, kad ministerijose gali elgtis kaip savo darže. „Nemuno aušra“ nei koalicine sutartimi, nei formaliai neturi jokių teisių į Kultūros ministerijos valdymą, tačiau viešai deklaruoja pretenzijas tai toliau daryti“, – pranešime cituojama liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Vieši jų pareiškimai nesuderinami su parlamentine kontrole, „kaubojiški“ principai nepriimtini valdant valstybę. Reikalaujame ministrės viešo paaiškinimo, kokiais būdais Kultūros ministerija saugoma nuo destruktyvių „Nemuno aušros“ veiksmų“, – priduria ji.
Kaip LRT radijui pirmadienį teigė „aušriečių“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius, Ignotui Adomavičiui nusprendus trauktis iš kultūros ministro pareigų, politiką delegavusi „Nemuno aušra“ ieškos naujo kandidato į šią poziciją. Tuo metu pats I. Adomavičius, teigė R. Puchovičius, galėtų užimti viceministro, kanclerio ar patarėjo pareigas Kultūros ministerijoje.
Parlamentaras taip pažymėjo, kad apie galimą ministerijos atidavimą kol kas nesvarstoma. Tą patvirtino ir pati premjerė Inga Ruginienė.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!