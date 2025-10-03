Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija apdovanojo geriausius šalies mokytojus

2025-10-03 17:44
2025-10-03 17:44

Penktadienį švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir premjerė Inga Ruginienė įteikė nacionalines premijas labiausiai nusipelniusiems šalies pedagogams.

Penktadienį švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir premjerė Inga Ruginienė įteikė nacionalines premijas labiausiai nusipelniusiems šalies pedagogams.

Šiemet, atrankos komisijos sprendimu, Metų mokytojo, Meilės Lukšienės ir Lituanistinio švietimo mokytojo premijų laureatais išrinkti 11 mokytojų.

Iš jų, devyniems Lietuvos pedagogams įteiktos Metų mokytojo premijos. Tarp šių metų laureatų – Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Balčiuvienė, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Virginijus Kazlauskis, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos smuiko mokytoja ekspertė Rūta Lipinaitytė-Savickienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos informatikos mokytoja metodininkė Sigita Macienė, Alytaus muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Daiva Martikonytė, Šiaulių Medelyno progimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedė Gražina Musteikienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, neformaliojo švietimo mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Nastulevičienė, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos istorijos mokytojas metodininkas Nerijus Navickas bei Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Renata Žygienė.

Tuo metu Meilės Lukšienės premiją šiemet pelnė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytojas Tomas Vaitkūnas, o Lituanistinio švietimo mokytojo premija bus įteikta Briuselio II Europos mokyklos lietuvių kalbos ir filosofijos mokytojai ekspertei Audronei Anulienei.

ŠMSM įsteigta Metų mokytojo premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje:  pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių diegimą, inovatyvius metodinius darbus, aktyvią, kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje, iniciatyvumą dalyvaujant pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje už mokyklos ribų. 

2010 metais taip pat ministerijos įsteigta Meilės Lukšienės premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. 

Lituanistinio švietimo mokytojo premija skiriama mokytojams ar dėstytojams, dirbantiems lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, už nuopelnus lituanistinio švietimo veikloje, mokinių, studentų pasiekimus.  2016 m. šią premiją įsteigė Vyriausybė.

