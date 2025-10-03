Paukštys prakalbo, kas svarbiausia: „Mokytojas turėtų būti gerbiamas, prestižinis, kad gerai uždirbtų“

Apie tai, „Žinių radijas“ laidoje, diskutuoja Arvydas Paukštys, „Teltonika“ įkūrėjas, investuotojas.
Jūs užkabinote tą problemą, mes nuo to pradėjome, kad vis tiek strateginė mūsų problema ir yra ta žemų pajamų, pakankamai neaukštos dar pridėtinės vertės ekonomikos problema. Kaip išvesti mūsų šalį iš tos strateginės žemų pajamų problemos?
A. Paukštys: Dirbkite, kaip mes dirbame. Jeigu visas milijonas darbuotojų kurtų vertę 100 tūkst., tai kokią mes pridėtinę vertę uždirbtume Lietuvoje?
O kaip pertvarkyti ekonomiką? Ar pirmi keturi sektoriai yra prekyba, statyba, pramonė, logistika?
A. Paukštys: Čia yra viskas tame, ir švietimas. Jeigu mes paruoštume specialistus, o ne tik žemos kvalifikacijos specialistus, kurie nemotyvuoti studijuoti, nemotyvuoti dirbti aukštos kvalifikacijos darbus.
Kodėl trūksta visą laiką Lietuvoje tik aukštos kvalifikacijos specialistų? Jų niekada neužteks. Ko reikia? Reikia, kad mūsų švietimas būtų numeris vienas.
„Mokytojas – prestižinė profesija“... jau ten išeikvojome visą metų limitą.
A. Paukštys: Nėra aukščiausias prioritetas valstybei ir valdžiai. Tai čia turėtų prasidėti, kad mokytojas turėtų būti gerbiamas, prestižinis, gerai uždirbtų. Aukštos kvalifikacijos mokytojas paruoš aukštos kvalifikacijos specialistus.
Lygiai taip pat kaip genialūs profesoriai paruoš labai daug talentų ir genijų, bet jeigu ten žmonės, kurie uždirba minimalų atlyginimą, tikriausiai negalime tikėtis, kad būsime geriausi pasaulyje.
Jeigu būtumėte valdžia Lietuvoje, pradėtumėte nuo mokyklos ir mokytojų?
A. Paukštys: Žinoma, čia yra pagrindas visko.
Kaip padaryti, kad į sistemą ateitų daug stiprių žmonių, ne blogiausių iš blogiausių, bet geriausių iš geriausių?
A. Paukštys: Sukurti motyvaciją tam. Pirmiausia tai reikia nustatyti prioritetus. Jeigu valstybės prioritetas šiai dienai yra gynyba, tai tikriausiai švietimas nebus pirmas prioritetas. Vadinasi, vis tiek mes iš šito rato neišeisime dar kurį laiką.
Galbūt kada nors suprasime, kad reikia ruošti visą tautą kaip specialistus. Ne keli tūkstančiai, kurie realiai nepakeis visos ekonomikos, o visus. Europa juk irgi nėra pavyzdys šiai dienai. Mums reikia žiūrėti vis tiktai, matyt, kad Azija yra mums didžiausias iššūkis. Reikia, kad neatimtų iš mūsų darbų, nes nebus už ką to švietimo pastatyti.
Azija pavyzdys galėtų būti, bet ten žmonės labai daug dirba.
A. Paukštys: Esmė gal ne tai, kad daug dirba, bet kad greitai dirba ir gerai.
Bet ir pigiai.
A. Paukštys: Nesutinku. Pigiai gal tose šakose, kurios nereikalauja kompetencijos, kvalifikacijos, bet jeigu paimsime lustų kūrimą, tai lustų kūrime Azija pirmauja – nei Europa, nei Amerika. Galbūt, sakykime, Amerika bando neatsilikti kurdama lustus, bet negamindama – gamina vis tiek Azija.
Čia yra aukščiausios kompetencijos, aukščiausios kvalifikacijos žmonės, ir pasakyti, kad jie sunkiai dirba – ne, jie dirba labai profesionaliai ir svarbiausia dirba greitai, ten sprendimai gimsta žymiai greičiau. Mes galime keturis metus priiminėti sprendimą, o tenai galbūt per kelis mėnesius sprendimas bus priimtas ir įgyvendintas.
Tai čia yra esmė, kaip jie pasidarė konkurencingiausiomis ekonomikomis pasaulyje?
A. Paukštys: Taip, greitis. Žiūrėkite, Kinijos BVP 6 proc. augimas kiekvienais metais, paskutinius 20 metų.
Paimkime Lietuvą. Kodėl Lietuvos augimas negali per 20 metų irgi būti po 6 proc.? Kodėl mes tenkinamės 3 proc.?
Europoje panašiai, visi tokie. Mes neblogai atrodome, lyginant su bendrais.
A. Paukštys: Mūsų tikslas nėra, kaip aš sakau, kai nori pabėgti nuo liūto, tai nebūtina skristi į kosmosą, reikia bėgti greičiau už konkurentą. Mūsų tikslas yra bėgti greičiau už konkurentus iš Azijos. Kam tos gamyklos statomos?
Dėl greičio, nes plokščių gamyba sutrumpins mums tiekimo terminą nuo keturių mėnesių iki kelių savaičių. Surinkimas vietoj, kokybės kontrolė vietoj, greitis, sprendimų realizacija. Gal tos didelės investicijos atrodo tokios abejotinos daug kam, bet mes skaičiuojame ne tik tiesioginę materialinę naudą arba pigumą, bet ir laiką, greitį iki įgyvendinimo ir riziką, intelektualios informacijos apsaugą, neatiduoti į Aziją savo schemų.
Kaip verslui orientuotis šioje geopolitinėje poliarizacijoje, kai vyksta karas Ukrainoje, matome galios centrų susiskaldymą ir rinkų persitvarkymą, pavyzdžiui, Trumpo muitų karus ir didelę nežinomybę?
A. Paukštys Kiekviena problema yra galimybė, todėl reikia ją greitai spręsti. Aš su savo vadovais, kai kalbuosi, visada pabrėžiu: greitis yra numeris vienas. Jeigu jūs darote viską lėtai, aš, kaip sakau, geriau blogas sprendimas negu jokio.
Paimkime Ukrainos pavyzdį – jų sprendimas yra žaibiškas, jų technologijos, jų gynybos pramonės vystymasis yra žaibiškas, nes ten čia ir dabar viskas greitai sprendžiama. Jeigu mes, kaip sakome, niekur neskubame, tai kiti bus greitesni ir kiti užsiims vietą prie stalo, nuo kurio valgys.
Tai greitis – ta esminė kategorija?
A. Paukštys: Taip, aš visada pabrėžiu. Visų tų projektų įgyvendinimai: keturis metus nestatyti lustų gamyklas, man atrodo, per didelė prabanga.
Visos laidos klausykite čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!