Lietuvos BVP pernai augo 3 proc. ir siekė 79 mlrd. eurų

2025-10-01 09:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 09:40

Pernai Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) augo 3 proc. ir siekė virš 79 mlrd. eurų, remdamasi patikslintais duomenimis skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Pinigų iliustracija. ELTA / Josvydas Elinskas

Pernai Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) augo 3 proc. ir siekė virš 79 mlrd. eurų, remdamasi patikslintais duomenimis skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Anksčiau agentūros skelbtas 2024 m. BVP, įvertintas tik pagal išankstinius ketvirtinius duomenis, sudarė 78,4 mlrd. eurų, o realusis BVP pokytis sudarė 2,8 proc.

Vertinant BVP išlaidų metodu, 2024 m. sparčiausiai augo namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos (3,1 proc.), prekių ir paslaugų eksportas (2,6 proc.) bei importas (2,4 proc.), kuriems įtakos turėjo sparčiai augusios eksportuotos ir importuotos paslaugos.

Valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos augo nuosaikiai (1,6 proc.), o 2023 m. sparčiai augęs bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas 2024 m. sumažėjo (1,7 proc.), tam daugiausia įtakos turėjo investicijų į transporto įrangą bei kitas mašinas ir įrenginius mažėjimas

Vertinant BVP pajamų metodu, 2024 m. atlygis darbuotojams augo 9 proc. ir sudarė 49,4 proc. BVP. Sparčiausiai atlygio darbuotojams rodiklis to meto kainomis augo žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (21,4 proc.) ir švietimo (17,3 proc.) veiklose.

2024 m. krito grynojo likutinio pertekliaus ir mišrių pajamų dalis (palyginti su 2023 m., sumažėjo 2,1 proc. punkto – iki 27 proc. BVP). Labiausiai 2024 m. grynasis likutinis perteklius ir mišrios pajamos augo informacijos ir ryšių (41,4 proc.) bei švietimo (28,8 proc.) veiklose.

Vertinant BVP gamybos metodu, didžiausią teigiamą įtaką jam turėjo itin sparčiai augusi bendroji pridėtinė vertė informacijos ir ryšių veikloje (palyginti su 2023 m., padidėjo 13,8 proc.), taip pat jos augimas apdirbamojoje gamyboje (2,9 proc.) ir mažmeninėje bei didmeninėje prekyboje (2,6 proc.), itin spartus 8,7 proc. augimas profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje.

Neigiamas metinis bendros pridėtinės vertės pokytis pernai fiksuotas tik elektros, dujų, garo tiekimo ir kondicionavimo veikloje (10,5 proc.) bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje (5,6 proc.).

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m. Lietuvos BVP siekė 74,3 mlrd., 2022 m. – 67,08 mlrd. ir 2021 m. – 56,71 mlrd. eurų.

