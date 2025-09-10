Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: būsimas valstybės biudžetas neviršys 3 proc. BVP ribos

2025-09-10 12:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 12:13

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad naujosios Vyriausybės parengtas ateinančio finansinio laikotarpio valstybės biudžetas bus tvarus – deficitas neviršys 3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ribos.

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad naujosios Vyriausybės parengtas ateinančio finansinio laikotarpio valstybės biudžetas bus tvarus – deficitas neviršys 3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ribos.

REKLAMA
3

„Mes suprantame, kas yra biudžetas — šiai dienai yra formuojamas 2026 metų biudžetas, jis dar atkeliaus į parlamentą, tai tikrai matysite, kad mes siekiame tvaraus biudžeto, siekiame jį planuoti taip, kad neviršytume 3 proc. deficito“, – atsakydama į liberalės Viktorijos Čmilytės-Nielsen klausimą Seimo posėdžių salėje trečiadienį kalbėjo I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, svarbu, kad kiekvienas šalies gyventojas žinotų, kur yra išleidžiamos jo sumokėtų mokesčių lėšos, valstybės paslaugos būtų kokybiškos ir atlieptų gyventojų lūkesčius. Tam, politikės teigimu, valdantieji ketina stiprinti valstybinį sektorių.

REKLAMA
REKLAMA

„Ne paslaptis, kad ypatingai socialdemokratai visada deklaravo šitą siekį, kad (…) valstybės sektorius būtų stiprinamas ir būtų didinami jo pajėgumai“, – teigė I. Ruginienė.

REKLAMA

Galiojant Mastrichto kriterijams, Europos Sąjungos (ES) šalys turi išlaikyti mažesnį nei 3 proc. nuo BVP biudžeto deficitą bei neturėti didesnės nei 60 proc. BVP dydžio skolos. 

2025–2027 metų valstybės biudžeto projektas Seimui bus teikiamas trečiadienį prasidėjusioje rudens sesijoje.

Jau skelbta, kad valdžios sektoriaus skola šiemet 2025 m. turėtų sudaryti apie 44,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), deficitas – 3 proc. BVP.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų