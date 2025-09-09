Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys žada koreguoti Vyriausybės programos nuostatą dėl Kinijos: matyt, pasimetė formuluotės

2025-09-09 13:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 13:48

Ingos Ruginienės Vyriausybės programoje nelikus nuostatų apie Kinijos keliamą grėsmę, laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad šis dokumentas bus taisomas. Anot jo, derinant Vyriausybės programą kai kurios formuluotės pasimetė.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Ingos Ruginienės Vyriausybės programoje nelikus nuostatų apie Kinijos keliamą grėsmę, laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad šis dokumentas bus taisomas. Anot jo, derinant Vyriausybės programą kai kurios formuluotės pasimetė.

REKLAMA
2

„Mes turėsime tam tikrų pasiūlymų, kokios turėtų būti korekcijos. Vyriausybės programos derinimo procese, matyt, pasimetė kai kurios formuluotės“, – antradienį žurnalistams Vyriausybėje teigė K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors Gintauto Palucko Vyriausybės programoje Kinija buvo įvardijama iššūkiu Lietuvos užsienio ir saugumo politikai, Ingos Ruginienės formuojamo Ministrų kabineto įsipareigojimuose tokių formuluočių nebėra. Vietoje to, naujojoje Vyriausybės programoje teigiama, kad bus siekiama atkurti diplomatinius santykius su Pekinu.

REKLAMA
REKLAMA

K. Budrys savo ruožtu patvirtino manąs, jog Kinija kelia rimtus saugumo iššūkius tiek remdama Rusiją, tiek pasitelkdama ekonomines praktikas.

REKLAMA

„Taip, Kinija (...) tiek ekonominio saugumo, tiek Europos saugumo prasme prisideda prie kylančių grėsmių tiesiogiai ir netiesiogiai įgalindama Rusiją toliau vykdyti agresiją prieš Ukrainą, imdamasi nesąžiningų ekonominių praktikų ir kitų dalykų“, – sakė jis.

„Žinoma, kad tai yra didelis sisteminis iššūkis visai dabartinei pasaulio tvarkai (...) Pats vertinimas nesikeičia ir transatlantinė bendruomenė šį vertinimą turi vieningą“, – pridūrė ministras.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.

Įtampa dvišaliuose santykiuose tvyrojo ir anksčiau – po to, kai Lietuva pasitraukė iš „17+1“ bendradarbiavimo formato su Kinija. Tuometis šalies diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis ragino Lietuvos pavyzdžiu sekti ir kitas ES valstybes. Visgi, Vilniaus pavyzdžiu pasekė tik kaimyninės Estija ir Latvija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų