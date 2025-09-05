Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė: neleisiu būti šantažuojama

2025-09-05 08:46 / šaltinis: BNS
2025-09-05 08:46

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad vadovaudama Vyriausybei neleis būti šantažuojama.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad vadovaudama Vyriausybei neleis būti šantažuojama.

Taip ji sakė „Verslo žinioms“ paklausta, ar nėra pavojinga dirbti koalicijoje su „Nemuno aušra“ ir jos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu.

„Niekada gyvenime neleidau savęs šantažuoti, kad ir kaip būtų sunku, kad ir kokios būtų pasekmės. Tą žinutę labai norėčiau ir viešai pasakyti, kad neleisiu būti šantažuojama. Tikrai rinksiuosi nepatogius sprendimus geriau, bet spaudimo tikrai nepakęsiu“, – teigė I. Ruginienė penktadienį paskelbtoje „Verslo žinių“ tinklalaidėje.

I. Ruginienė taip kalbėjo valdančiajai koalicijai priklausančiai „Nemuno aušrai“ siūlant valstybei išpirkti visas „Ignitis grupės“ akcijas. 

Socialdemokratams, „aušriečiams“ ir „valstiečiams“ sudarius valdančiąją daugumą, Energetikos ministerija atiteko „Nemuno aušrai“.

R. Žemaitaitis yra teigęs, kad teiks dabartinio ministro Žygimanto Vaičiūno kandidatūrą tik tuomet, jei jis pritars „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui.

Tuo metu I. Ruginienė teigė, kad dėl akcijų išpirkimo galima diskutuoti.

„Tai yra politinė idėja, kryptis. Tai nuo ko turime pradėti? Nuo alternatyvų skaičiavimo. Pirmiausia, turime nusistatyti tikslą, ką mes norim su tuo pasiekti. Jeigu tas tikslas yra, kad kiekvienas žmogus pajaustų vertę kišenėje, kad jam energijos kainos neaugs arba šiek tiek pristabdysime tą momentą. Tai aš norėčiau matyti ant stalo kelias alternatyvas, kokiomis kryptimis mes turime žengti“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.

Kitą savaitę sueina terminas, kada I. Ruginienė turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.

I. Ruginienės Ministrų kabinete, lyginant su atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybe, dirbs mažiausiai aštuoni nauji ministrai.

Visi kandidatai, išskyrus į aplinkos ir energetikos ministrus, jau yra paskelbti viešai, su didžiąja jų dalimi G. Nausėda susitiko.

Prezidentas po šių susitikimų uždegė žalią šviesą naujajame kabinete tęsti darbus krašto apsaugos, užsienio reikalų, švietimo bei sveikatos apsaugos ministrams Dovilei Šakalienei, Kęstučiui Budriui, Ramintai Popovienė bei Marijai Jakubauskienei, tuo metu dėl kitų kandidatų žada sprendimus vėliau.

