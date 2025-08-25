Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lamaistas tv laida

Greičiau nei maisto pristatymas, pigiau nei kavinė: „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ iš esmės keičia maisto gaminimo rutiną

2025-08-25 10:17
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Grįžote namo po ilgos darbo dienos, o gal pamokų mokykloje ar paskaitų universitete ir norite skaniai pavalgyti, nes skrandis jau kelias valandas signalizuoja apie alkį? Bet juk reikia kažką pasigaminti, o darbuotis virtuvėje nėra jokio noro. Štai čia ir ateina į pagalbą „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“. Šis 10 litrų talpos karšto oro keptuvas su dviem nepriklausomomis kaitinimo zonomis vienu metu gali kepti ir bulves ir vištienos gabaliukus arba paruošti du visiškai skirtingus patiekalus.

Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L

Grįžote namo po ilgos darbo dienos, o gal pamokų mokykloje ar paskaitų universitete ir norite skaniai pavalgyti, nes skrandis jau kelias valandas signalizuoja apie alkį? Bet juk reikia kažką pasigaminti, o darbuotis virtuvėje nėra jokio noro. Štai čia ir ateina į pagalbą „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“. Šis 10 litrų talpos karšto oro keptuvas su dviem nepriklausomomis kaitinimo zonomis vienu metu gali kepti ir bulves ir vištienos gabaliukus arba paruošti du visiškai skirtingus patiekalus.

Nereikia galvoti apie sudėtingus receptus, valandą stovėti virtuvėje ir stebėti, kad kas neprisviltų – tereikia įdėti produktus, įjungti tinkamą režimą ir po keliolikos minučių jau mėgausitės skaniais, traškiais patiekalais. Idealus sprendimas studentams, jaunoms šeimoms, moksleiviams norintiems valgyti sveikai ir skaniai, bet be bereikalingo laiko gaišimo ir streso virtuvėje. 

Karšto oro keptuvai – revoliucija šiuolaikinėje virtuvėje

Šiuolaikinė virtuvė nuolat keičiasi, atsiranda nauji technologiniai sprendimai, ne tik palengvinantys kasdienį maisto gaminimą, bet ir padedantys sukurti skanesnius, sveikesnius patiekalus, tačiau karšto oro keptuvai iš tiesų yra revoliucinis išradimas, pakeitęs daugelio žmonių maisto gaminimo įpročius. Neretai šie daugiafunkciniai  „Air Fryer“ tipo virtuvės įrenginiai vadinami karšto oro gruzdintuvėmis, tačiau jie atlieka ir gruzdintuvės, ir orkaitės ir mikrobangų krosnelės funkcijas: juose galima gaminti įvairiausius patiekalus, atšildyti šaldytus produktus, pašildyti maistą, džiovinti vaisius ir net fermentuoti jogurtą.  

Naudotis jais paprasta: įdedate produktus į keptuvo indą, nustatote tinkamą režimą ir po keliolikos minučių turite paruoštą patiekalą. Tokie universalūs keptuvai daug mažesni už orkaites, veikia greičiau ir sunaudoja mažiau energijos, juos lengva išvalyti.

Augantis karšto oro keptuvų populiarumas nėra atsitiktinis reiškinys – jis atsispindi vis didėjantį žmonių susidomėjimą sveikesniu maistu, efektyvesniais, laiką taupančiais gaminimo būdais. Tikrai nesuklysiu pasakęs, kad „Air Fryer“ įrenginiai yra tobulas technologinės pažangos ir praktinio pritaikomumo balansas, lengvai susidorojantis su įvairiausiomis užduotimis. 

Karšto oro keptuvų veikimo principas pagrįstas intensyvia karšto oro cirkuliacija, leidžiančia pasiekti panašų rezultatą kaip tradiciškai kepant aliejuje, tačiau naudojant ženkliai mažiau riebalų arba visai jų nenaudojant ir net šalinant riebių produktų riebalus. Ir nors veikimo principas paprastas, tačiau labai efektyvus: galingi ventiliatoriai dideliu greičiu „varinėja“ karštą orą aplink maistą, o tai užtikrina tolygų kaitinimą, suformuoja traškų paviršių, kuris tradiciškai buvo pasiekiamas tik naudojant nemažą aliejaus kiekį. Taigi, karšto oro keptuvai suteikia galimybę mėgautis traškiais ir gardžiais, bet kur kas sveikesniais patiekalais.

Dvi zonos – didelis „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ privalumas

Tačiau nepaisant visų savo privalumų, standartinis vieno indo modelis turi trūkumą – ką daryti, jei lašišai reikia vienokios apdorojimo temperatūros ir kepimo laiko, o daržovėms kitokios? Jei produktų apdorojimo temperatūra panaši, problemą sprendžiama paprastai – iš pradžių sudedamas ilgiau kepamas produktas, o po kurio laiko ant grotelių tas produktas, kurio apdorojimo laikas trumpesnis. Bet jei ir laikas ir temperatūra skirtingi, tenka produktus apdoroti atskirai. Šios problemos nebeliks įsigijus dviejų zonų karšto oro keptuvą „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“, turintį du atskirus kepimo skyrius (indus) – vieną – 3,5 l, kitą – 6,5 l talpos. Tai reiškia, kad galite vienu metu gaminti du skirtingus patiekalus skirtingomis temperatūromis, o pats karšto oro keptuvas „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ jų pagaminimo laiką sutapdins taip, kad jie abu bus paruošti vienu metu. Pavyzdžiui, viename inde kepate lašišos kepsnį, kitame ruošiate karštas daržoves arba didžiajame inde kepate visą viščiuką, o mažajame bulves – jokių problemų – nors skirtingos temperatūros, skirtingi apdorojimo laikai, bet viskas bus paruošta vienu metu.

Kiekviena „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ zona turi atskirą karšto oro cirkuliacijos sistemą, užtikinančią, kad karštas oras vienodai intensyviai veiks visis produktų paviršius. Kiekviena zona gali veikti nepriklausomai, o išmani  „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ valdymo sistema pasirūpina skirtingų zonų darbo sutapdinimu.

Platus „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ temperatūrų diapazonas

Karšto oro keptuvo „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ temperatūrų diapazonas labai platus –   

nuo 40°C iki 230°C, o tai rodo nepaprastą šio įrenginio universalumą, bei leidžia juo gaminti ne tik kasdieninį maistą, bet ir sudėtingus patiekalus. Pasirinkę žemų temperatūrų režimą (40-60°C) galite namie fermentuoti jogurtą, džiovinti vaisius ir daržoves, vytinti mėsą. Labai aukštos temperatūros (iki 230°C) režimas leidžia kepti tuos patiekalus, kuriuos anksčiau galėtumėte ruošti tik orkaitėje. Vidutinių temperatūrų režimai (80-180°C)  leidžia gaminti įvairiausius patiekalus: nuo lėto kepimo žemoje temperatūroje iki greitesnio kepimo ir apskrudinimo aukštesnėje temperatūroje.

3,5 litrų indas idealiai tinka mažesnėms porcijoms arba garnyrui, o 6,5 litrų talpos zonoje telpa 4 – 5 asmenims skirti pagrindiniai patiekalai. Toks dviejų zonų  karšto oro keptuvas ypač pravers šeimoms su vaikais: vienoje zonoje galima gaminti aštresnį patiekalą suaugusiems, kitoje – švelnų vaikams. Dviejų zonos privalumus pajausite ir priimdami svečius, kai reikia paruošti didesnius įvairaus maisto kiekius.  Be to, dviejų zonų sistema leidžia vienu metu eksperimentuoti su visiškai skirtingais gaminimo metodais.  

„Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ taupo ne tik laiką, bet ir energiją

Reiktų pažymėti ir karšo oro keptuvo „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ energetinį efektyvumą, nes šiais laikais rinkdamiesi buitinį prietaisą kur kas atidžiau žiūrime kiek jis suvartoja energijos. „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ bendra galia yra 2 700 W, kuri paskirstyta taip: mažajai zonai tenka 1 150 W, didžiajai – 1 450 W.  Tačiau šie „pliki“ skaičiai dar nieko nerodo – svarbu tai, kad lyginant su orkaite, maisto apdorojimo laikas karšo oro keptuve „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ sutrumpėja 71 proc. Tą įrodė bandymus atlikęs gamintojas. Tarkim, jei patiekalas panašios galios orkaitėje gaminamas pusvalandį, tai „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ įrenginys tą patį patiekalą gamins 8 – 9 minutes. Galia – panaši, o gamybos laikas gerokai skiriasi, bet juk tai realus elektros energijos taupymas, mažesnės sąskaitos. Viskas dėl to, kad „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ kur kas kompaktiškesnis, oras įkaista akimirksniu, jo cirkuliacija kur kas intensyvesnė. Be to, atsižvelgusi į gaminamo maisto tipą ir kiekį ,išmanioji „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ valdymo sistema, optimizuoja energijos suvartojimą. Dviejų zonų sistema taupesnė yra ir dėl to, kad gaminant mažesnes porcijas, galite naudoti tik vieną mažąją zoną. 

Integracija ir naudotojo patirtis

„Xiaomi“ garsėja savo išmanių įrenginių integracija į bendrą namų sistemą ir „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ nėra išimtis. Šis karšo oro keptuvas gali būti integruotas „Xiaomi“ išmaniųjų namų ekosistemoje bei valdomas nuotoliniu būdu išmaniuoju telefonu. Valdymas nuotoliu leidžia pradėti gaminimą kada tik norite, stebėti proceso eigą ir gauti pranešimus kai patiekalai bus paruošti: sudėjote produktus, išvykote kelioms valandoms iš namų, paleidote tam tikru laiku „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ ir grįžę jau turite paruoštą vakarienę. Ne bėda, jei grįšite keliolika minučių vėliau, nes baigus gaminti įsijungia šilumos palaikymo režimas.  

Valdymas paprastas ir intuityvus – aiškus skaitmeninis ekranas su lietimui jautriais valdymo elementais – kiekvienai zonai atskirai lengvai nustatysite temperatūrą, laiką ar režimą. Įdiegtos devynios patiekalų gamybos programos dar labiau supaprastina naudojimą, o „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ valdymo programėlėje rasite ir daugiau kaip 100 įvairiausių receptų su nurodytais apdorojimo režimais. 

Priežiūra ir ilgaamžiškumas

Kad ir kokį „Xiaomi Air Fryer“ modelį rinksitės – jums patiks jo priežiūros paprastumas, o laikui bėgant įvertinsite ir jo ilgaamžiškumą. Indai lengvai valomi, kelių sluoksnių neprisvylanti danga yra labai tvirta, atspari mechaniniams pažeidimams, pačius indus bei jų dalis (groteles, įdėklus) galima plauti indaplovėje. Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės tvirtų, karščiui atsparių, lengvai valomų medžiagų, vidinė dalis dengta metalu. Patrauklus, asketiškas dizainas harmoningai įsilieja į bet kokios virtuvės interjerą.

Keptuvo indų įdėklai, ant kurių dedamas maistas, turi kiaurymes. Gaminant patiekalą iš riebesnių produktų, per jas išbėga riebalai, kurie kaupiasi indo apačioje ir nekontaktuoja su ant įdėklo esančiu patiekalu. Kepant įvairius kepsnius juose lieka 80 proc. mažiau kenksmingų riebalų, nei juos kepant orkaitėje, bet nepaisant to, pats patiekalas bus traškus bei pakankamai sultingas.

Svarbu pažymėti, kad iš  „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ niekas nerūksta, netyška ant sienų, nesklinda pernelyg stiprus kvapai – nereikės įjungti gartraukį, nes kvapų bus tiek, kiek ir iš orkaitės. Galinėje prietaiso dalyje yra speciali vėdinimo anga, pro kurią išeina šiltas oras – pastatant įrenginį svarbu, kad ji nebūtų uždengta. Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ turi neslystančias kojeles ir patikimai stovi net ant slidžių paviršių.

Vertinimas: puikus funkcionalumo ir kainos santykis 

Karšto oro keptuvų įrenginių rinkoje tikrai netrūksta, tačiau lyginant „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ su panašios klasės gaminiais, nelengva bus rasti geresnį galingumo, funkcionalumo ir kainos santykį. Vieni įrenginiai gerokai brangesni, bet neturi tokio plataus darbinių temperatūrų diapazono,  kokį siūlo „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“. Kitų ne tik temperatūrų diapazonas siauresnis, bet ir techninis dviejų zonų sprendimas mažiau funkcionalus. „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ siūlo premium funkcionalumą už vidutinę kainą, todėl šis apie 150 eurų kainuojantis įrenginys ne tik prieinamas plačiai vartotojų auditorijai, bet ir patenkins išrankiausių poreikius.

Karšto oro keptuvas „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ gali greitai paruošti skanų ir sveikesnį maistą kaip ir bet kuris kitas „Xiaomi Air Fryer“ įrenginys, tačiau dvi zonos – kur kas universaliau ir patogiau.

Straipsnį parengė: „UAB, ACC Distribution“.

