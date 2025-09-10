Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: Vyriausybės programa užtikrina Palucko Ministrų kabineto darbų tęstinumą

2025-09-10 11:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 11:19

Trečiadienį, prasidėjus Seimo rudens Sesijai, paskirtoji ministrė pirmininkė Inga Ruginienė parlamentarams pristato 20-osios Vyriausybės darbų programą. Detaliai vardindama konkrečias veiklos kryptis, premjerė pažymėjo, kad jos vedamas Ministrų kabinetas užtikrins buvusio Gintauto Palucko Vyriausybės darbų tęstinumą.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Julius Kalinauskas)

Trečiadienį, prasidėjus Seimo rudens Sesijai, paskirtoji ministrė pirmininkė Inga Ruginienė parlamentarams pristato 20-osios Vyriausybės darbų programą. Detaliai vardindama konkrečias veiklos kryptis, premjerė pažymėjo, kad jos vedamas Ministrų kabinetas užtikrins buvusio Gintauto Palucko Vyriausybės darbų tęstinumą.

0

„Gerbiamieji, šiandien pristatau jums 20-osios Vyriausybės programą. Tai programa, kuri užtikrina darbų tęstinumą, stabilumą ir sutelktą visų valstybės grandžių veikimą. Kitaip tariant, tai – atnaujinta programa, kuri užtikrina 19-osios Vyriausybės programos darbų tęstinumą“, – Seimo posėdžio metu teigė I. Ruginienė. 

„Mano tikslas yra grąžinti valstybei stabilumą, telkti politinę bendruomenę ir visuomenę spręsti svarbiausius iššūkius ir pasirūpinti, kad 19-osios Vyriausybės pradėti darbai būtų sėkmingai tęsiami“, – pridūrė ji. 

Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės Vyriausybės programoje naujasis Ministrų kabinetas įsipareigoja gynybai skirti ne mažiau nei 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Taip pat ketinama su Šiaurės, Baltijos šalimis ir Lenkija stiprinti išorinės NATO ir Europos Sąjungos (ES) sienos saugumą ir gynybą, akcentuojamas siekis sukurti integruotą Baltijos gynybos liniją.

Naujojo Ministrų kabineto programoje numatyti ir planuojami ekonominiai pakeitimai, tarp kurių – planai laikinai stabdyti akcizo dyzelinui kėlimą, įvesti naują finansinio stabilumo mokestį bankams, didinti Kelių fondo finansavimą, peržiūrėti leistinas atsiskaitymo grynaisiais ribas ir tęsti atsinaujinančios energetikos šalyje plėtrą.

Vyriausybės programoje, lyginant su buvusiu G. Palucko Ministrų kabinetu, esama ir pokyčių – pavyzdžiui, pažymima, kad su Kinija bus siekiama atkurti santykius iki tokio diplomatinio lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse.

Po dokumento pateikimo Seimui, Vyriausybės programą svarsto Seimo frakcijos ir parlamento komitetai, kurie turi teisę pakviesti premjerę ar ministrą atsakyti į klausimus dėl Vyriausybės programos.

Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Vyriausybės programos pateikimo Seimas savo posėdyje turi apsvarstyti pateiktą dokumentą. Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma pritaria jos programai. Vėliau Vyriausybės nariai turi prisiekti Seime.

Jeigu Vyriausybės programai būtų nepritarta arba ji būtų grąžinta patobulinti, naujai redaguotas dokumentas Seimui turėtų būti pateiktas per 10 dienų, o jo svarstymo procedūra kartojama iš naujo.

Jei Seimas du kartus iš eilės nepritartų naujai sudarytos Vyriausybės programai, Ministrų kabinetas privalėtų atsistatydinti.

