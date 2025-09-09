Nausėda svarsto palikti Vyriausybę be dviejų ministrų arba patvirtinti Poderskį ir Vaičiūną

Šalies vadovui kol kas nesulaukus kandidatų į naujuosius aplinkos ir energetikos ministrus, prezidentas G. Nausėda sako, jog gali tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę. Kitas pasirinkimas, pasak jo, skirti į minėtas ministerijas šiuo metu joms laikinai vadovaujančius Povilą Poderskį ir Žygimantą Vaičiūną.
„Šiandien situacija yra tokia: dėl ne nuo manęs priklausančių priežasčių kandidatų į šias (Aplinkos ir Energetikos) ministerijas pateikimas užtruko.
Todėl, jeigu šiandien būtų pateikti bet kokie kandidatai – nauji kandidatai, kurie nebuvo ministrais – aš jų į dekretą tikrai nebeįtrauksiu, net jeigu jie man labai patinka“, – antradienį Seime žurnalistams sakė G. Nausėda.
„Tarnybų išvadų apie šituos kandidatus aš neturėsiu – fiziškai neįmanoma to padaryti. Reiškia, variantai yra tik du – nepilnos sudėties Vyriausybė, be šitų dviejų ministrų, arba (tvirtinami) anksčiau buvę ministrai, kurių tikrinti iš naujo nereikėtų. Tai yra ponas Poderskis ir ponas Vaičiūnas“, – tvirtino jis.
Prioritetas teikiamas šalies saugumui ir gynybai
Prezidentas G. Nausėda sakė, kad Lietuva prioritetą teikia valstybės saugumui ir gynybai, tačiau kartu siekia užtikrinti, jog didinant gynybos finansavimą nebūtų pažeistas šalies finansinis stabilumas.
„Lietuva rengiasi atremti visus iššūkius, kurie mums kyla iš išorės ir dėl to valstybės saugumas, gynyba yra mūsų prioritetas.
Svarbiausia, kad didinant gynybos finansavimą nekiltų keblumų mūsų fiskaliniui stabilumui <...> viliuosi, kad gebėsime tai padaryti ir su dvidešimtąja Vyriausybe“, – kalbėjo jis.
Sieks sumažinti socialinę atskirtį
Prezidentas akcentavo, kad siekiant sumažinti socialinę atskirtį, siūloma dalį „Sodros“ lėšų pertekliaus skirti pensijų didinimui, nes vyresnio amžiaus žmonių santykinis skurdas išlieka nemažėjantis.
„Lygiai toks pat prioritetas – socialinės atskirties mažinimas. Pateikiau pasiūlymą dėl tam tikros „Sodros“ einamųjų lėšų perviršiaus, bent 20-ies proc. panaudojimo papildomo pensijų investavimui.
<...> Aš matau, kad santykinis skurdas, deja, vyresnių žmonių grupėje nemažėja“, – komentavo jis.
Skiriamas dėmesys kelių būklės tobulinimui
G. Nausėda pabrėžė, jog kelių būklei gerinti siūloma pasitelkti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektus.
„Turime pasiūlymą taikyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektus naujiems ir jau egzistuojantiems kelių infrastruktūros projektams.
<...> Ieškome sprendimų, kurie leistų mums ženkliai pagerinti kelių būklę“, – atkreipė dėmesį jis.
Prezidentas taip pat pasveikino su antrosios pakopos didesnio lankstumo įgyvendinimu ir tam tikrais mokesčių nukreipimais, įvykdytais devynioliktoje Vyriausybėje.
Pasak jo, viena iš labiausiai akis badančių klaidų devynioliktosios Vyriausybės buvo ūkininkų lengvatų taikymas ne pagal realią ūkinę veiklą, o pagal ūkininko pažymėjimą. Nuspręsta, kad ši klaida bus ištaisyta.
Skvernelis: „nesugalvosiu jokių „zbitkų“ krėsti“
S. Skvernelis prakalbo, kad jis pats pateiks prašymą atsistatydinti iš Seimo pirmininko pareigų ir nesiruošia kelti problemų, nes situacija yra rami ir gera.
„Taip, kol kas toks prašymas yra mano pateiktas, aš pats ir teiksiu jį <...>. Nesugalvosiu jokių „zbitkų“ krėsti <...> saulė šviečia, šilta, ramu, gražu“, – sakė Seimo narys.
Dėl ministrų pasiskirstymo kyla įtampa
Ministrų kabineto formavimą S. Skvernelis vertina kaip stringantį procesą, nes dabar trūkstant ministrų, kyla įtampų ir gali tekti pradėti Vyriausybės formavimo procesą iš naujo.
„Aš manau, kad didžiausia bėda yra su nusistatymu, kad vienas iš partnerių negali antrą kartą savo partinių ministrų teikti. Tai tas buvimas koalicijoje keistas: ministrų nėra, o Vyriausybė – kaip ir yra. Buvo verta koalicijai padaryti kitokį atsakomybių pasiskirstymą.
Jeigu „Nemuno Aušra“ negali būti Vyriausybėje, tai ji gal galėjo Seime kažkokių pozicijų turėti, o kabinetą kitos jėgos būtų suformavę <...>.
Čia kolegos pasirinko ir matome, kad tas pasirinkimas kelią įtampų, nes ministrų kabineto nėra, ir jeigu jo nebus rytoj, tai procesą pradėsime visą iš naujo“, – pastebėjo politikas.
Juozas Olekas, būsimasis Seimo pirmininkas apie koalicinę sutartį prakalbo, jog ji nepilnai atspindėjo visų koalicijos atstovų norus.
„Radome bendrą kalbą ir koalicinė sutartis, ir Vyriausybės sutartis, kuri yra regirstruota, tenkino, daugiau, mažiau, visų koalicijos partnerių pageidavimus, ir kuri nepilnai atspindėjo visų [norus]“, – jis.
Nausėda susitiko su Seimo valdyba
Prieš prasidedant Seimo rudens sesijai, prezidentas G. Nausėda antradienį susitiko su parlamento pirmininku Sauliumi Skverneliu ir Seimo valdyba.
Tiesa, tai yra paskutinis šalies vadovo susitikimas su dabartinės sudėties valdyba.
Rugpjūčio pabaigoje socialdemokratams pasirašius naują koalicinę sutartį su „Nemuno aušra“ ir Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, Seimo pirmininko postas atiteks valdantiesiems socdemams. Į šias pareigas jie siūlo pirmąjį parlamento vadovo pavaduotoją Juozą Oleką.
Rytoj – Seimo rudens darbų pradžia
Rugsėjo 10 d. prasidės eilinė Seimo rudens sesija.
Šalies prezidentas ir Seimo vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka dukart per metus – prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms.
