  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo komitetas grįžta prie „čekutininkams“ palankių BK pataisų: svarstys, ar neprieštarauja Konstitucijai

2025-09-09 06:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 06:11

Rudens sesijos išvakarėse, antradienį, į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą (TTK) grįžta su „čekiukų“ skandalu susijusios Baudžiamojo kodekso (BK) pataisos – parlamentarai svarstys, ar projektas neprieštarauja Konstitucijai. 

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

1

Posėdžio metu taip pat bus aptarti parlamentarų Agnės Bilotaitės, Giedrės Balčytytės, Vitalijaus Gailiaus ir kitų įregistruoti pasiūlymai šiam dokumentui. 

Nors BK pataisos buvo išbrauktos iš paskutinio pavasario sesijos plenarinio posėdžio darbotvarkės, o paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tvirtino, kad klausimas į Seimo salę nebegrįš, pasak komiteto pirmininko Juliaus Sabatausko, TTK turi pareigą apsvarstyti galimą jų prieštaravimą Konstitucijai. Tokią grėsmę įžvelgė projektą įvertinęs Seimo Teisės departamentas. 

„Nesvarbu, ar projektas įtrauktas į sesijos darbų programą, ar neįtrauktas, bet mes turime tą galimą prieštaravimą apsvarstyti ir pasakyti savo verdiktą: prieštarauja ar neprieštarauja“, – Eltai sakė J. Sabatauskas. 

Jis taip pat pastebėjo, kad, nustačius galimą prieštaravimą Konstitucijai, TTK turėtų pasiūlyti atnaujintą projekto variantą, kad tokio prieštaravimo nebūtų.

Seimo teisininkų nuomone, projektas prieštarauja Konstitucijos nuostatoms, skelbiančioms, kad „valdžios galias riboja Konstitucija ir valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, bei konstituciniam valstybės tarnybos skaidrumo principui“.

Cituodami Konstitucinio Teismo (KT) nutarimus, Seimo teisininkai pažymi, kad įstatymų leidėjas turi teisę ir kartu pareigą uždrausti veikas, kuriomis daroma esminė žala visuomenės ar valstybės interesams arba keliama grėsmė, kad tokia žala atsiras. 

„Manytina, kad korupcinio pobūdžio veikomis, iš jų ir piktnaudžiavimo veika, yra daroma esminė žala asmenų, visuomenės ir valstybės interesams, o dekriminalizuojant piktnaudžiavimo veikas, sukėlusias didelę neturtinę žalą, nepaisoma iš Konstitucijos kylančios įstatymų leidėjo pareigos įstatymais uždrausti tokias veikas“, – sakoma Teisės departamento išvadoje. 

Jeigu Seimas pritartų parlamentarės socialdemokratės Jūratės Zailskienės inicijuotam projektui, bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 5 metų grėstų tokiu atveju, kai valstybės tarnautojas, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, padarė didelę turtinę žalą valstybei, Europos Sąjungai (ES), tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui, primena ELTA.

Už padarytą labai didelę turtinę žalą siūloma bausti bauda arba laisvės atėmimu iki 7 metų.

Siūloma nustatyti, kad padaryta turtinė žala būtų laikoma didele, kai jos dydis viršija 400 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) (šiuo metu 20 tūkst. eurų), bet neviršija 900 MGL (45 tūkst. eurų). Labai didele turtine žala būtų laikoma virš 900 MGL padaryta žala, tačiau BK neliktų neturtinės žalos, padarytos piktnaudžiaujant, sąvokos.

