  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šeimoms – 364 eurų: siūlo įteisinti naują tvarką

2025-09-07 12:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 12:33

Siekiant užtikrinti didesnį socialinį teisingumą, siūloma įteisinti galimybę ir studijuojantiems tėvams gauti kompensacines išmokas už auklių prižiūrimus vaikus. 

Eurai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Tai numatančias įstatymo pataisas įregistravo Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė. 

Tai numatančias įstatymo pataisas įregistravo Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.

Jei Seimas pritartų, kompensacinė išmoka, siekianti 364 eurų, taptų prieinama ir toms šeimoms, kuriose vienas iš tėvų studijuoja ar mokosi profesinėje mokykloje, o kitas – dirba. 

Pasak A. Norkienės, tokie pokyčiai užtikrins didesnį socialinį teisingumą, panaikins šiuo metu egzistuojančią nelygybę tarp studijuojančių ir dirbančių tėvų.

„Šeimos, kuriose vienas iš tėvų studijuoja, nebūtų diskriminuojamos lyginant su šeimomis, kuriose abu tėvai dirba. Studijuojantys tėvai patiria tokias pačias vaiko priežiūros išlaidas, todėl jiems turėtų būti sudarytos lygiai tokios pačios galimybės gauti kompensacines išmokas kaip ir dirbančioms šeimoms“, – sako projektą parengusi A. Norkienė. 

Ypač padėtų jaunoms šeimoms?

Be to, jos nuomone, pakeitimas padės jaunoms šeimoms lengviau derinti vaikų auginimą su mokslu, skatins neprarasti galimybės tęsti studijas ar įgyti profesiją.

Šiuo metu kompensacinė išmoka skiriama tik tuo atveju, jei abu vaiko tėvai, gyvenantys kartu, dirba arba verčiasi savarankiška veikla (išskyrus asmenis, kuriems nustatytas 0–25 proc. dalyvumo lygis).

Pasak A. Norkienės, priėmus įstatymo pataisas, išmokų gavėjų ratas išsiplės, tačiau tai nebūtų didelė finansinė našta biudžetui. 

Kaip ELTA jau skelbė, nuo šių metų įsigaliojo kadenciją baigusio Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen inicijuotos įstatymo pataisos, leidžiančios tėvams už auklių prižiūrimus vaikus gauti 364 eurų siekiančią kompensacinę išmoką.

Pagal naują reguliavimą, vaikų tėvai ar globėjai gali gauti 5,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio per mėnesį kompensacinę išmoką už auklių prižiūrimus ikimokyklinio amžiaus vaikus. 

2025 m. BSI dydis – 70 eurų, išmokos dydis – 364 eurai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, vaiko priežiūros kompensacine išmoka pirmąjį šių metų ketvirtį per mėnesį pasinaudojo beveik 200 Lietuvos šeimų. Ši išmoka populiariausia Vilniuje ir Kaune. 

Išmoka skiriama už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko darželio ir už atlyginimą yra prižiūrimas auklės, dirbančios pagal individualios veiklos pažymą ar darbo sutartį.

