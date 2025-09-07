Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Siūlomi nauji pakeitimai dėl klausimų uždavimo parlamentarams

2025-09-07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 11:59

Per Seime rengiamą Vyriausybės valandą siūloma leisti parlamentarams išsamiau klausinėti Ministrų kabineto narius.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Per Seime rengiamą Vyriausybės valandą siūloma leisti parlamentarams išsamiau klausinėti Ministrų kabineto narius.

2

Tokią galimybę suteiksiančias Seimo statuto pataisas įregistravo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Rimas Jonas Jankūnas.

Jei Seimo narys manytų, kad Vyriausybės atstovas neatsakė į klausimą, jam būtų leista pateikti premjerui ar ministrui dar vieną patikslinantį klausimą. Tiesa, čia numatytas ir tam tikras apribojimas, nes papildomą klausimą parlamentaras turėtų suformuluoti tik vienu sakiniu. Tikimasi, kad toks reguliavimas neleistų parlamentarams piktnaudžiauti ar plėsti klausimo apimtį.

Vyriausybės nariai neatsako į parlamentarų klausimus?

Kaip Eltai sakė R. J. Jankūnas, imtis tokios iniciatyvos jį paskatino kartais pasitaikančios situacijos, kai Vyriausybės nariai neatsako į parlamentarų klausimus. 

„Siekiant, kad dialogas tarp Vyriausybės ir Seimo narių būtų produktyvus ir pagarbus, manau, kad naudinga būtų suteikti galimybę premjerui ar ministrui patikslinti savo atsakymą. Tai leistų užtikrinti, kad diskusija vyktų konstruktyviai ir nebūtų nukrypstama į nereikšmingas temas“, – sako R. J. Jankūnas. 

Pasiūlytos Statuto pataisos, jo nuomone, skatintų Vyriausybės narius teikti aiškesnę informaciją.

Šiuo metu Seimo statutas numato, kad kiekvieno ketvirtadienio Seimo rytinio posėdžio pabaigoje Vyriausybės valandos metu Ministrų kabineto nariai 60 minučių atsako į parlamentarų klausimus. Seimo nariai turi galimybę užduoti aktualius, visuomeninės svarbos klausimus. 

Posėdžio pirmininkas savo nuožiūra gali leisti užduoti ir papildomus klausimus ministrui. Jeigu, Vyriausybės nario ar posėdžio pirmininko manymu, užduotas klausimas reikalauja išsamaus ir detalaus atsakymo, toks klausimas turi būti pateiktas raštu.

