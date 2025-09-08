Nausėda susitiks su Seimo valdyba

Tiesa, tai bus paskutinis šalies vadovo susitikimas su dabartinės sudėties valdyba.
Rugpjūčio pabaigoje socialdemokratams pasirašius naują koalicinę sutartį su „Nemuno aušra“ ir Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, Seimo pirmininko postas atiteks valdantiesiems socdemams. Į šias pareigas jie siūlo pirmąjį parlamento vadovo pavaduotoją Juozą Oleką.
Atsilaisvinanti J. Oleko vieta valdyboje bus deleguota „aušriečiams“, kurie į pareigas ketina siūlyti vieną iš dabartinių pavaduotojų Raimondą Šukį arba Daivą Žebelienę.
Valdyboje šiuo metu taip pat yra socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen bei konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Prieš kelias savaites Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
ELTA primena, kad rugsėjo 10 d. prasidės eilinė Seimo rudens sesija.
Šalies prezidentas ir Seimo vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka dukart per metus – prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms.
