Nausėda susitiko su Ruginiene aptarti Vyriausybės formavimo

„Premjerė penktadienį buvo susitikusi su prezidentu G. Nausėda ir aptarė Ministrų kabineto formavimo procesą", – BNS sakė I. Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas.
Apie šį susitikimą iš anksto nebuvo skelbta. BNS žiniomis, jo metu I. Ruginienė prezidentą informavo neteiksianti Renatos Saulytės į aplinkos ministres.
Kitą savaitę sueina terminas, kada paskirtoji I. Ruginienė turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.
Iki šiol nėra aiškūs prezidentui teikiami kandidatai aplinkos ir energetikos ministrus. Abu šie portfeliai priklauso valdančiajai „Nemuno aušrai“.
BNS rašė, kad nauja Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui, o dėl naujos valdančiosios koalicijos sutarus socialdemokratams, „Nemuno aušrai“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai Seime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!