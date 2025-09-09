Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Matulionis: išsiuntus karius į Ukrainą, Lietuva prašytų partnerių dislokuoti daugiau pajėgų šalyje

2025-09-09 09:01 / šaltinis: BNS
2025-09-09 09:01

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad šaliai išsiuntus karius prisidėti prie taikos palaikymo pajėgų Ukrainoje, būtų prašoma sąjungininkų kompensuoti atsivėrusias spragas dislokuojant daugiau pajėgumų Lietuvoje.

Deividas Matulionis BNS Foto

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad šaliai išsiuntus karius prisidėti prie taikos palaikymo pajėgų Ukrainoje, būtų prašoma sąjungininkų kompensuoti atsivėrusias spragas dislokuojant daugiau pajėgumų Lietuvoje.

9

„Mes turime kompensuoti (praradimus – BNS) tokiu atveju ir esu įsitikinęs, kad jeigu skirsime tam tikras pajėgas, bus sprendimas dėl kitų šalių pajėgų galbūt dislokavimo Lietuvoje tam, kad neatsirastų problemų mūsų gynybos, atgrasymo politikoje“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, apie papildomų pajėgumų dislokavimą būtų kalbama „tiek NATO viduje, tiek su kai kuriomis kitomis sąjungininkėmis“.

26 Vakarų šalys praėjusią savaitę pareiškė galinčios prisidėti prie Ukrainos saugaus garantijų, kai tik bus nutraukta ugnis šioje Rusijos invazijos kamuojamoje valstybėje.

Rugpjūtį prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Lietuva pasirengusi remti taikos palaikymo misiją Ukrainoje, bet siųsti į ją karių gali ir neprireikti.

Anksčiau jo patarėjas Dainius Žikevičius Afganistano taikos misiją jau buvo įvardijęs kaip orientacinę galimam Lietuvos karių skaičiui Ukrainoje. Paprastai į Afganistaną būdavo siunčiama iki kelių šimtų karių.

kliunkių logika
kliunkių logika
2025-09-09 09:14
Savo vyrus išsiunčia į kitą šalį, o prašys svetimus ginti mūsų valstybę? Geležinė daunų logika, visai proto nebeteko. Kas valdo mūsų šalį? Išdavikai, parsidavėliai ir visiški asilai. Kas sustabdys šiuos bepročius??
Atsakyti
dusk matulioni
dusk matulioni
2025-09-09 09:09
vėliavą į rankas ir pirmyn...
Atsakyti
Pats važiuok
Pats važiuok
2025-09-09 09:13
Nors ir šiandien,čiuožk
Atsakyti
