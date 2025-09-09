Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda su Seimo valdyba aptars rudens sesijos darbus

2025-09-09 06:07 / šaltinis: BNS
2025-09-09 06:07

Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba antradienį aptars šią savaitę prasidedančios rudens sesijos darbus.

Nausėda apie viršūnių susitikimus Kinijoje: blogio jėgos vienijasi

Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba antradienį aptars šią savaitę prasidedančios rudens sesijos darbus.

0

Šalies vadovas su Seimo vadovybe aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka dukart per metus – prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms.

Vyriausybė į Seimo rudens sesijos darbų programą yra įrašiusi daugiau kaip 120 įstatymų projektų ir pataisų, tarp jų – Lietuvos kariuomenės karinio poligono įstatymo projektą, priemokų atsisakymą už valstybės apmokamas paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose, privalomojo sveikatos draudimo įmokų didinimą už valstybės lėšomis draudžiamą asmenį, biudžetinių įstaigų darbuotojų minimaliųjų pareiginės algos koeficientų kėlimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip ir kasmet, vienas svarbiausių rudens sesijos darbų bus 2026 metų valstybės biudžeto priėmimas.

Rudens sesiją parlamentarai taip pat turėtų apsispręsti dėl vadinamosios Desovietizacijos komisijos likimo, grįžti prie Reprodukcinės sveikatos įstatymo projekto, Konstitucijos pataisos, leidžiančios šešiolikmečiams balsuoti savivaldos rinkimuose, imtis naujos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakcijos.

Darbų programos projekte yra ir tiek Seime, tiek visuomenėje aistrų keliantys Civilinės sąjungos įstatymo projektas, kuriuo siekiama įteisinti lyčiai neutralią partnerystę, siūlymas išviešinti prisipažinusius buvusius slaptus KGB bendradarbius, dokumentuose leisti rašyti nelietuviškas pavardes ir vardus lotyniško pagrindo rašmenimis su diakritiniais ženklais, Baudžiamojo kodekso pataisos, švelninančios atsakomybę „čekiukų“ bylose.

Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną ir truks iki gruodžio 23 dienos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

